به گزارش خبرگزاری مهر، تیم کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال برای حضور در رقابتهای جهانی صربستان روز ۸ آبان ماه راهی شهر بلگراد محل برگزاری این مسابقات میشود.
اسامی نفرات اعزامی به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز
۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد
۶۳ کیلوگرم: علیرضا نجاتی
۶۷ کیلوگرم: محمدجواد رضایی
۷۲ کیلوگرم: امیر عبدی
۷۷ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد
۸۲ کیلوگرم: محمد ناقوسی
۸۷ کیلوگرم: ناصر علیزاده
۹۷ کیلوگرم: مرتضی القوسی
۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده
سرمربی: فرشاد علیزاده
مربیان: داود گیل نیرنگ – فرزاد ایمانعلی زاده- مهدی علیزاده پورنیا- سینا طالب وند
ماساژور: رضا اسماعیلی
داور: سعید عباسی- نیما صادقی
سرپرست: نبی دهمرده
برنامه رقابتهای کشتی فرنگی به شرح زیر است:
یکشنبه ۹ آبان ماه:
ساعت ۱۷ تا ۱۸ قرعه کشی تمامی اوزان فرنگی
دوشنبه ۱۰ آبان ماه:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵ مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷، ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰: نیمه نهایی اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷، ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
سه شنبه ۱۱ آبان ماه:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم فرنگی و شانس مجدد پنج وزن نخست
ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷، ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
چهارشنبه ۱۲ آبان ماه:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴: مسابقات شانس مجدد پنج وزن دوم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم فرنگی
مراسم وزن کشی و وزن کشی مجدد این مسابقات صبح روز مسابقات برگزار میشود.
اختلاف ساعت ایران با صربستان یک ساعت و نیم است به طوری که ساعت ۱۰:۳۰ به وقت صربستان ساعت ۱۲ به وقت ایران است.
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