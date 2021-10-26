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۴ آبان ۱۴۰۰، ۹:۲۱

برای حضور در رقابت‌های جهانی؛

زمان اعزام فرنگی‌کاران امید به صربستان مشخص شد

زمان اعزام فرنگی‌کاران امید به صربستان مشخص شد

تیم کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران برای حضور در رقابت‌های جهانی ۸ آبان ماه راهی صربستان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال برای حضور در رقابت‌های جهانی صربستان روز ۸ آبان ماه راهی شهر بلگراد محل برگزاری این مسابقات می‌شود.

اسامی نفرات اعزامی به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز
۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد
۶۳ کیلوگرم: علیرضا نجاتی
۶۷ کیلوگرم: محمدجواد رضایی
۷۲ کیلوگرم: امیر عبدی
۷۷ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد
۸۲ کیلوگرم: محمد ناقوسی
۸۷ کیلوگرم: ناصر علیزاده
۹۷ کیلوگرم: مرتضی القوسی
۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده
سرمربی: فرشاد علیزاده
مربیان: داود گیل نیرنگ – فرزاد ایمانعلی زاده- مهدی علیزاده پورنیا- سینا طالب وند
ماساژور: رضا اسماعیلی
داور: سعید عباسی- نیما صادقی
سرپرست: نبی دهمرده

برنامه رقابت‌های کشتی فرنگی به شرح زیر است:

یکشنبه ۹ آبان ماه:
ساعت ۱۷ تا ۱۸ قرعه کشی تمامی اوزان فرنگی

دوشنبه ۱۰ آبان ماه:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵ مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷، ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰: نیمه نهایی اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷، ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

سه شنبه ۱۱ آبان ماه:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم فرنگی و شانس مجدد پنج وزن نخست
ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷، ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

چهارشنبه ۱۲ آبان ماه:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴: مسابقات شانس مجدد پنج وزن دوم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم فرنگی

مراسم وزن کشی و وزن کشی مجدد این مسابقات صبح روز مسابقات برگزار می‌شود.

اختلاف ساعت ایران با صربستان یک ساعت و نیم است به طوری که ساعت ۱۰:۳۰ به وقت صربستان ساعت ۱۲ به وقت ایران است.

کد مطلب 5336040

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