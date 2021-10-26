به گزارش خبرگزاری مهر، تیم کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال برای حضور در رقابت‌های جهانی صربستان روز ۸ آبان ماه راهی شهر بلگراد محل برگزاری این مسابقات می‌شود.

اسامی نفرات اعزامی به شرح زیر است:



۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز

۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد

۶۳ کیلوگرم: علیرضا نجاتی

۶۷ کیلوگرم: محمدجواد رضایی

۷۲ کیلوگرم: امیر عبدی

۷۷ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد

۸۲ کیلوگرم: محمد ناقوسی

۸۷ کیلوگرم: ناصر علیزاده

۹۷ کیلوگرم: مرتضی القوسی

۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده

سرمربی: فرشاد علیزاده

مربیان: داود گیل نیرنگ – فرزاد ایمانعلی زاده- مهدی علیزاده پورنیا- سینا طالب وند

ماساژور: رضا اسماعیلی

داور: سعید عباسی- نیما صادقی

سرپرست: نبی دهمرده



برنامه رقابت‌های کشتی فرنگی به شرح زیر است:



یکشنبه ۹ آبان ماه:

ساعت ۱۷ تا ۱۸ قرعه کشی تمامی اوزان فرنگی



دوشنبه ۱۰ آبان ماه:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵ مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷، ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰: نیمه نهایی اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷، ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی



سه شنبه ۱۱ آبان ماه:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم فرنگی و شانس مجدد پنج وزن نخست

ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷، ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی



چهارشنبه ۱۲ آبان ماه:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴: مسابقات شانس مجدد پنج وزن دوم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم فرنگی



مراسم وزن کشی و وزن کشی مجدد این مسابقات صبح روز مسابقات برگزار می‌شود.



اختلاف ساعت ایران با صربستان یک ساعت و نیم است به طوری که ساعت ۱۰:۳۰ به وقت صربستان ساعت ۱۲ به وقت ایران است.