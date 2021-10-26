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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۶:۳۲

فراخوان معاونت علمی برای حضور استارت آپهای ایرانی؛

یازدهمین نمایشگاه شهر هوشمند در بارسلونا برگزار می شود

یازدهمین نمایشگاه شهر هوشمند در بارسلونا برگزار می شود

کنفرانس و نمایشگاه شهر هوشمند بارسلونا به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای بین‌المللی حوزه شهر هوشمند، آبان ماه برگزار می شود و استارت‌آپ‌های فعال ایرانی می توانند در این رویداد شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کنفرانس و نمایشگاه شهر هوشمند بارسلونا یکی از بزرگترین رویدادهای بین‌المللی حوزه شهر هوشمند دنیا است که ۲۵ تا ۲۷ آبان ماه جاری (۱۶ تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۱) به صورت فیزیکی و آنلاین در اسپانیا برگزار می‌شود.

این رویداد فرصت مناسبی جهت معرفی محصولات، خدمات، پیدا کردن شریک مناسب برای انجام پروژه‌ها و همچنین پیدا کردن سرمایه‌گذار برای پروژه‌های مد نظر در حوزه شهرهای هوشمند است.

دسترسی به درگاه اینترنتی این رویداد کاملاً رایگان است اما با توجه به اینکه شرکت‌های ارائه کننده زیرساخت این سرویس ایران را تحریم کرده‌اند، لذا برای دسترسی به آن باید از ابزارهای دور زدن تحریم‌های اینترنتی نظیر VPN استفاده شود.

درگاه اینترنتی و پلت‌فرم شهر هوشمند بارسلونا فرصت مناسبی جهت شناسایی متخصصین، صاحبنظران، سرمایه‌گذاران بین‌المللی و بررسی ایده‌ها و محصولات فناورانه در حوزه شهرهای هوشمند است.

همچنین امکان برگزاری جلسات مشترک با پارتنرهای مورد درخواست در آن مهیا است. شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های فعال در حوزه شهر هوشمند می‌توانند از این فرصت جهت معرفی محصولات و ایده‌های خود و تعریف همکاری‌های مشترک با متخصصان و مراکز فعال این حوزه و همچنین پیدا کردن سرمایه‌گذار مناسب استفاده کنند.

تاکنون بیش از ۲۵۶ مجموعه از ۴۲ کشور در این پلت‌فرم ثبت‌نام کرده‌اند. مجموعه‌های مذکور ۲۱۶ محصول، ۱۵۵ خدمت، ۸۲ پروژه همکاری و ۳۵ مورد پروژه مورد نظر برای سرمایه‌گذاری را با مخاطبین خود به اشتراک گذاشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود میزان مشارکت مجموعه‌ها طی روزهای آتی به بیش از ۵۰۰ مجموعه افزایش یابد.

کد مطلب 5336388

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