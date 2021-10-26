به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، پارلمان ترکیه امروز سه شنبه مجوز استفاده از نیروهای نظامی این کشور در سوریه و عراق را به مدت ۲ سال دیگر تمدید کرد.

به گزارش اسپوتنیک حزب، جمهوری خلق و حزب دموکراتیک خلق ها در پارلمان ترکیه به این تمدید رأی منفی دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۶ مهر ماه سال گذشته نیز طرح تمدید مجوز عملیات برون مرزی ارتش ترکیه در عراق و سوریه به مدت یک‌سال دیگر در پارلمان این کشور به تصویب رسید.

گفتنی است، پارلمان ترکیه برای اولین بار در اکتبر سال ۲۰۱۴ میلادی اجازه استفاده از ارتش این کشور در مأموریت های برون مرزی را به تصویب رسانده بود.

این در حالیست که سوریه و عراق تا کنون به دفعات به حضور ارتش ترکیه در خاک کشورهای متبوع خود اعتراض کرده و آن را بر خلاف قوانین و منشور ملل متحد اعلام کرده اند.