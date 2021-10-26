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۴ آبان ۱۴۰۰، ۲۰:۳۶

واکنش نماینده رباط کریم به مصاحبه اخیر فرماندار؛

مسئولان رباط کریم از ایجاد تنش در منطقه پرهیز کنند

مسئولان رباط کریم از ایجاد تنش در منطقه پرهیز کنند

رباط کریم- نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی از مسئولان خواست، از ایجاد تنش در این شهرستان اجتناب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن نوروزی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص مدرک جعلی یک عضو شورای شهر پرند گفت: به نظر بنده این امر بسیار غلطی است، چرا که اگر مدرک جعلی بوده باید فرمانداری و مسئولین انتخابات همان زمان رسیدگی می‌کردند، ما در رباط کریم هیئت نظارت داریم و مدارک تحصیلی را کنترل کرده است.

وی افزود: در این شرایطی که فرماندار جدید به زودی معرفی می‌شود، مسئولینی که چند روز است، بازنشسته شده‌اند و نباید در منطقه حضور پیدا کنند، مصاحبه کرده و منطقه ما را به هم می‌ریزند، این درست نیست.

نوروزی گفت: اگر مسئولین کمترین دقت نظر را داشته باشند، در شرایط حاضر که استاندار جدید آمده است و در آستانه حضور فرماندار انقلابی در رباط کریم نیز هستیم، نباید چنین تنش‌هایی را راه بیاندازند، بحث جعل قانون دارد، فرمانداری مدارک را باید کنترل می کرده و تأیید کرده و هیئت نظارت نیز بررسی و تأیید کرده است و اگر موردی نیز باشد، باید هیئت حل اختلاف استان تهران موضوع را بررسی کند.

نماینده مردم شهرستان‌های رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین شخصی که خود بازنشسته شده و منتظر حضور یک فرد جدید است، حق ایجاد تنش و اضطراب در منطقه ندارد.

کد مطلب 5336816

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