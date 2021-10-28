به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی عصر پنجشنبه در مراسم چهلمین روز درگذشت آیت‌الله سید فخرالدین موسوی ننه‌کران در مصلی اردبیل اظهار کرد: علما همواره سعی کردند تا در سنگر پاسداری از ارزش‌های دینی و اعتقادی مردم حامی و پشتیبان آحاد جامعه بوده و به نوعی به تقویت نظام ارزشی و الهی کمک کنند.

وی تصریح کرد: رسالتی که برگرفته از مکتب اسلام و سیره نبی مکرم اسلام و ائمه هدی است در الگودهی و راهنمایی علما و مصلحان جامعه بسیار راهگشا بوده و از همین جنس علمایی را سراغ داریم که در اوج مظلومیت اما فداکاری و شجاعت توانستند از جبهه حق و حقیقت دفاع کرده و حفظ منافع مردم را بر منافع دیگران ترجیح بدهند.

امام جمعه اردبیل گفت: منبع و سرچشمه همه مفاهیم و مبانی دینی جز خردورزی و عقل‌گرایی چیز دیگری نیست هر چند که در طول تاریخ گروه‌های شیطانی و هوس‌ران سعی کردند تا این مسیر را به بی‌راهه تعبیر و سوق دهند اما علما همواره با روشنگری‌های خود مردم را از کفر، ظلم و جهالت به سمت روشنایی و عقل‌گرایی هدایت کردند.

عاملی شرایط سخت امروز را در جبهه آگاهی‌بخشی و وسعت دید یادآور شد و افزود: هر چند پیشرفت‌ها و تکنولوژی‌های جدید به دانایی مردم بیشتر کمک کرده اما همچنان عده‌ای با عناد و ستیز سعی می‌کنند تا مکتب الهام‌بخش اسلام را در تاریکی و ظلمات قرار داده و به نوعی با ارزش‌های دینی مقابله کنند در حالی که انسان‌های روشنفکر و روشن ضمیر همچون علما، فضلی و مجتهدان سعی در هدایت عقلانی امت اسلامی دارند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل نمونه این علما را علمای پرورش‌یافته در استان اردبیل با تاریخ پرفراز و نشیب و جایگاه بی‌نظیر در تقویت نظام شیعی برشمرد و خاطر نشان کرد: این خطه در دامن خود علمای بسیاری را پرورش داده که نمونه ارزشمند آن آیت‌الله موسوی ننه‌کران است که در مسیر مجاهدت علمی و تبیین ارزش‌های دینی همواره پیشگام بوده و توانسته گنجینه عظیمی از معرفت و ارزش‌های الهی را به خوبی نمایان کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور آحاد مردم در مصلای اردبیل برگزار شد، با مداحی و مرثیه‌سرایی یاد و خاطره آیت‌الله موسوی ننه‌کران نماینده فقید استان اردبیل در مجلس خبرگان رهبری گرامی داشته شد.