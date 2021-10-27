درگیری میان تحریک طالبان و پلیس پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، در جریان درگیری میان گروه تحریک طالبان پاکستان با نیروهای پلیس این کشور، یک نفر کشته و ۲۵ تَن زخمی شدند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، درگیری میان پلیس و طرفداران تحریک طالبان زمانی آغاز شد که حامیان این گروه در اسلام آباد به تظاهرات خود ادامه داده و هشدار نیروهای امنیتی را نادیده گرفتند.

گروه تحریک طالبان در پاکستان چندی است با ۲ درخواست آزادی سرکرده خود از زندان و نیز اخراج سفیر فرانسه در این کشور به دلیل خودداری امانوئل ماکرون از تضمین جلوگیری از تکرار توهین کاریکاتوریست فرانسوی به ساحت پیامبر اکرم (ص) تظاهرات های اعتراض آمیزی را برگزار می کنند.

این در حالیست که به گزارش اسپوتنیک، طرفداران تحریک طالبان در تظاهرات امروز مسلسل های سبُک AK ۴۷ را حمل می کردند.