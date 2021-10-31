آمریکا به حمایت تسلیحاتی از سازمان های تروریستی پایان دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی از حمایت تسلیحاتی آمریکا از گروه‌های تروریستی انتقاد کرده و گفت که این روند به شکل فعلی ادامه نخواهد یافت.

بر اساس این گزارش، اردوغان که این مطالب را در جریان سخنرانی رسمی خود در جمع رهبران گروه ۲۰ در رم مطرح می‌کرد، گفت: سازمان‌های کنترل کننده سیستم مالی جهانی نباید ابزاری برای دستکاری‌های سیاسی باشد که هیچ توجیه اقتصادی منطقی ندارد.

وی همچنین در خصوص دیدار امروز خود با «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا گفت: در دیدار با رئیس جمهور آمریکا، تأسف خود از حمایت واشنگتن از گروه تروریستی «پ.ک. ک» / «پ.ی. د» در سوریه را ابراز کردم. معتقد هستم این روند بدین شکل ادامه نخواهد یافت.

وی همچنین در خصوص موضوع جنگنده‌های اف - ۱۶ ترکیه و قول آمریکا برای تحویل چند فروند از این نوع جنگنده ها به ترکیه گفت: موضوع نوسازی جنگنده‌های اف -۱۶ موجود یا تحویل جنگنده‌های اف -۱۶ جدید مورد بحث قرار گرفت، وزرای دفاع دو کشور این روند را پیگیری خواهند کرد.