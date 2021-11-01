هر موقع لازم باشد عملیات ضد تروریستی برون مرزی انجام خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که این کشور عملیات ضدتروریستی برون مرزی را هر موقع لازم باشد، انجام خواهد داد.

وی در پاسخ به سوالی در همین رابطه گفت: هیچ گونه عقب نشینی از این موضع در کار نیست.

اردوغان همچنین از متحد خود در ناتو یعنی آمریکا خواست که از سازمان های تروریستی حمایت نکند.

وی همچنین درباره دیدار خود با «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو «گروه ۲۰» گفت که در مورد خرید جنگنده های «اف-۱۶» گفتگو کرده اند.

رئیس جمهور ترکیه در این باره گفت: شاهد هیچ گونه برخورد منفی نبودم. رئیس جمهور ترکیه در ادامه افزود که وی امیدوار است این مسئله حساس به سرانجام برسد.

اردوغان همچنین اعلام کرد که ترکیه و آمریکا توافق کردند که بر روابط اقتصادی با شدت بیشتری تمرکز کنند و در مورد همکاری در افغانستان، سوریه، لیبی و شرق مدیترانه نیز گفتگو کردند.

وی در پایان افزود که به روسای جمهور آمریکا و فرانسه گفته است که استقرار پایگاهی در «الکساندروپولی» یونان در نزدیکی مرز ترکیه به طور جدی باعث آشفتگی ترکیه می شود.

«مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه پیشتر اعلام کرده بود: چنانچه آمریکا نمی خواهد مسئله «اف-۳۵» ها را حل کند یا چنانچه کنگره آمریکا جلوی آن را می گیرد، ترکیه گزینه های دیگری از جمله خرید جنگنده های «سوخو-۳۵» یا «سوخو-۵۷» ساخت روسیه را در نظر خواهد گرفت.

اظهارات وی در حالی بیان می شود که پیشتر یازده نفر از نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه ای به رئیس جمهور و وزیر امور خارجه این کشور، خواستار جلوگیری از فروش جنگنده های «اف-۱۶» به ترکیه شدند.

مخالفت نمایندگان کنگره آمریکا در حالی رسانه ای شده است که پیشتر «خلوصی آکار» وزیر دفاع ترکیه اعلام کرده بود که این کشور روند خرید جنگنده های اف-۱۶ را از آمریکا به جای اف-۳۵ ها آغاز کرده است.

اردوغان پس از چند ماه کشمکش میان آنکارا و واشنگتن بر سر پروژه تولید مشترک جنگنده‌های اف-۳۵ که نهایتا منجر به کنار گذاشته شدن ترکیه از این پروژه مشترک شد، گفت که واشنگتن به وی پیشنهاد داده تا از مبلغ پرداختی بابت سرمایه گذاری مشترک در تولید این جنگنده‌ها، برای خرید جنگنده‌های اف-۱۶ از ایالات متحده استفاده کند، مطلبی که بعدا توسط آمریکا رد شد.

بر اساس قرارداد اولیه میان دو طرف، قرار بود آمریکا بیش از ۱۰۰ فروند جنگنده اف-۳۵ را بابت سرمایه گذاری ترکیه در پروژه تولید این جنگنده، به آنکارا تحویل دهد که پس از اقدام آنکارا برای خرید سامانه موشکی اس-۴۰۰ از روسیه، واشنگتن نسبت به کنار گذاشتن آنکارا از این پروژه اقدام کرد.