بایدن: دیپلماسی بهترین راه برای تعامل با ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه «سی بی اس نیوز» این کشور مدعی شد که به اعتقاد واشنگتن، دیپلماسی بهترین راه بازگرداندن برنامه هسته‌ای ایران به چارچوب تعهدات برجامی است.

بر اساس این گزارش، وزیر خارجه آمریکا همچنین در خصوص ادامه روند مذاکرات هسته‌ای میان ایران و شرکای برجامی ضمن ابراز امیدواری نسبت به بازگشت ایران به مذاکرات هسته‌ای تا پایان نوامبر، از گفتگو میان سران آمریکا و تروئیکای اروپایی در رم- محل برگزاری اجلاس سران گروه ۲۰- برای نزدیک‌تر کردن مواضع طرف‌ها به یکدیگر در خصوص روند مذاکرات برجامی خبر داد.

وی همچنین تاکید کرد که ایالات متحده همزمان در حال گفتگو با چین و روسیه بر سر موضوع برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات وین است.

بلینکن در ادامه سخنانی خود مدعی شد که در صورت عدم آمادگی لازم ایران برای انجام تعاملی سریع و بر اساس حسن نیت با شرکای برجامی، واشنگتن گزینه‌های دیگری را نیز مد نظر دارد!

وی همچنین با طرح این ادعا که گزینه نظامی نیز از گزینه‌های احتمالی مدنظر آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران در صورت شکست مذاکرات است، ادعا کرد: متأسفانه، ایران به سرعت در حال پیش بردن برنامه هسته‌ای خود است. مدت زمان لازم برای تولید یک سلاح هسته‌ای نیز با این حساب کوتاه و کوتاه‌تر می‌شود.

این مقام آمریکایی در عین حال تاکید کرد که در صورت بازگشت ایران به توافق هسته‌ای با آمریکا و شرکای برجامی، تمامی مزایای برجام نیز احیا خواهد شد!

«آنتونی بلینکن» همچنین در خصوص وضع تحریم‌های روز جمعه وزارت خزانه داری آمریکا علیه صنعت پهپادی ایران مدعی شد: ایران یا نیروهای نیابتی این کشور در فعالیت‌هایی دست دارند که آمریکا و دیگر کشورها را در معرض خطر قرار داده است. رئیس جمهور (بایدن) آمادگی کامل دارد تا هر اقدام لازم برای جلوگیری از چنین فعالیت‌هایی توسط ایران و گروه‌های نیابتی این کشور جلوگیری کند.