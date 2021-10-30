به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سران ۴ کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان امروز شنبه پس از دیدار در حاشیه نشست سران کشورهای گروه ۲۰ در رم ایتالیا و گفتگو پیرامون ایران و برجام بیانیه مشترکی در این باره صادر کردند.

در بیانیه مشترک چهارجانبه سران این کشورها بدون اشاره به خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ و تداوم انفعال اروپا در قبال تعهداتش در برابر تهران ادعا شده است: ما عزم خود برای اطمینان از اینکه ایران هرگز نتواند به توسعه سلاح هسته‌ ای یا دستیابی به آن بپردازد را اعلام کردیم و نگرانی شدید و فزاینده مان را هم در این باره به اشتراک گذاشتیم.

بیانیه مذکور در ادامه مدعی شد: ایران مذاکرات بازگشت به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را از ماه ژوئن متوقف کرده و گام های تحریک آمیز هسته‌ ای نظیر تولید اورانیوم با درصد غنای بالا و اورانیوم فلزی غنی شده را شتاب بخشیده است.

به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، بیانیه مذکور می افزاید: پیشرفت‌های اخیر ایران در افزایش سریع میزان اورانیوم غنی شده و میله‌های سوخت فلزی هیچ توجیه غیرنظامی ندارد؛ بلکه برای ساخت سلاح هسته‌ای لازم است! ایران هیچ نیاز غیرنظامی معتبری برای این اقدام نداشته، اما هر دو اقدام برای برنامه‌ های تسلیحات هسته‌ ای مهم هستند! این گام‌ ها تنها باعث افزایش هشدارها می‌ شود. همزمان با این گام‌ ها، ایران همکاری و شفافیت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را کاهش داده است.

بیانیه مذکور اضافه می کند: توافق کردیم که ادامه پیشرفت‌ های هسته‌ ای ایران و موانع فعالیت آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی امکان بازگشت به برجام را با خطر مواجه می‌کند.

به گزارش شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان، در بیانیه چهارجانبه مذکور آمده است: مطمئنیم که امکان رسیدن به درکی مناسب برای بازگشت به پیروی کامل از این توافق وجود دارد.... و این موضوع در صورتی ممکن است که ایران مسیر خود را تغییر دهد! از رئیس جمهور «رییسی» می خواهیم تا از فرصت استفاده کرده و با حسن نیت عمل کند تا از تشدید تنش ها جلوگیری شود. این تنها راه مطمئنی است که می توان با استفاده از آن از تنش های خطرناک جلوگیری کرد، چیزی که به نفع هیچ کشوری نیست.

لازم به ذکر است، علی باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان که برای دیدار و گفتگو با مقامات روسی، شامگاه پنجشنبه با استقبال سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه وارد مسکو شد، در بدو ورود به روسیه، گفت: قرار است روز جمعه با سرگئی ریابکوف معاون وزیر امورخارجه و مذاکره‌کننده ارشد روسیه و نیز میخائیل باگدانوف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور خاورمیانه و آفریقا درباره ساز و کارهای از سرگیری مذاکرات برای لغو تحریم‌های ظالمانه ضد ملت ایران رایزنی کنیم.

وی گفت: مذاکرات درباره لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا، با حضور سه کشور اروپایی، چین و روسیه از سر گرفته خواهد شد.