۳ عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات در میان دانشمندان برتر ۲۰۲۱

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، براساس پژوهشی که توسط دانشمندان دانشگاه استنفورد با بررسی و ارزیابی داده های پایگاه اسکوپوس انجام شد، فهرست ۱۰۰ هزار دانشمند پر استناد در تمامی رشته‌ها و نیز دانشمندان دو درصد برتر حوزه‌های علمی شناسایی و معرفی شد.

در این گزارش که ۱۹ اکتبر ۲۰۲۱ در مجله PLOS به چاپ رسیده است، اعضای هیأت علمی واحد علوم و تحقیقات از جمله دکتر محمدناصر مقدسی (برای دومین سال متوالی)، دکتر عبدالحسین روستائیان و دکتر سید علی فقیدیان در لیست دو درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند.

در این پژوهش که براساس داده‌های پایگاه استنادی اسکوپوس انجام پذیرفته است، دانشمندان را در پنج حوزه موضوعی اصلی، ۲۲ حوزه موضوعی فرعی و ۱۷۶ رشته براساس شاخص‌های استنادی استاندارد طبقه‌بندی کرده است. همچنین شرط ورود پژوهشگران به فرآیند رتبه‌بندی انتشار حداقل پنج مقاله بود که در مجموع تقریباً هشت میلیون دانشمند مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند که در لیست نهایی علاوه بر یک صد هزار نفر برتر، دو درصد برتر هر حوزه موضوعی نیز به فهرست نهایی اضافه شد.

این پژوهش، دانشمندان را در ۲۲ حوزه علمی و ۱۷۶ رشته طبقه‌بندی کرده است.

این دانشمندان براساس شاخص‌های زیر ارزیابی و انتخاب شده‌اند:

Citations

H-index

Co-authorship adjusted hm-index

Citations to papers in different authorship positions

A composite indicator

نتایج این پژوهش در مجله Plos Biology در مقاله‌ای با عنوان August ۲۰۲۱ data-update for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators در دسترس است.

همچنین نتایج این رتبه بندی از طریق آدرس https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/۳ قابل مشاهده است.