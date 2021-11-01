به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده پیش از ظهر دوشنبه در نشست با گروه‌ها و مؤسسات قرآنی استان بوشهر اظهار داشت: استعدادهای قرآنی باید شناسایی شوند و نسبت به تقویت این استعدادها اقدام شود.

وی با تاکید بر لزوم تربیت حافظان و قاریان موفق قرآن و ترویج آموزه‌های قرآنی در جامعه تصریح کرد: باید از نظر و ایده‌های قاریان و حافظان قرآن کریم در عرصه دینی و فرهنگی استفاده شود.

استاندار بوشهر توجه به برنامه‌های فرهنگی و قرآنی را از اولویت‌های دولت عنوان کرد و ادامه داد: مسئولان در استان بوشهر باید توجه ویژه‌ای را به فعالان عرصه قرآنی داشته باشند.

وی با تاکید بر حمایت از جوانان و نوجوانان فعال در عرصه علوم قرآنی اضافه کرد: فعالان عرصه قرآن کریم، اخلاق‌مدار، عدالت‌محور، عزت آفرین و الگو برای همه آحاد جامعه محسوب می‌شوند.

محمدی‌زاده با اشاره به اهمیت ترویج برنامه‌های ارزشی و قرآنی و حاکم شدن فرهنگ قرآن در جامعه افزود: فرهنگ قرآنی باعث از بین رفتن ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی می‌شود که این مهم نقش فعالان قرآنی نشان می‌دهد.

وی خواستار پشتیبانی و حمایت از مؤسسات و فعالان حوزه قرآنی از جمله قاریان و حافظان شد و گفت: یکی از اولویت‌های برنامه فرهنگی دینی تقویت زیرساخت‌های قرآنی در استان بوشهر است.