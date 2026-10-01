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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

ظرفیت‌های قرآنی استان سمنان نیازمند حمایت و میدان‌دادن به استعدادها

ظرفیت‌های قرآنی استان سمنان نیازمند حمایت و میدان‌دادن به استعدادها

شاهرود- مدیرکل تبلیغات اسلامی سمنان بر ضرورت شناسایی و حمایت از ظرفیت‌های قرآنی استان تأکید کرد و گفت: شاهرود با پیشینه علمی و فقهی خود می‌تواند در تعالی فعالیت‌های قرآنی نقش‌آفرین باشد.

حجت‌الاسلام علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دیدار صبح پنج‌شنبه خود با استاد حاج احمد ابوالقاسمی، قاری بین‌المللی قرآن کریم و عضو هیئت امنای سازمان دارالقرآن الکریم به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در شاهرود، اظهار کرد: این دیدار با هدف بررسی ظرفیت‌ها، دغدغه‌ها و افق‌های پیش‌روی فعالیت‌های قرآنی برگزار شد و مسائل جامعه قرآنی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت توجه جدی‌تر به ظرفیت‌های قرآنی استان سمنان افزود: در استان قاریان، حافظان، مربیان و فعالان قرآنی توانمندی حضور دارند که باید ظرفیت‌های آنان شناسایی و زمینه برای رشد و اثرگذاری بیشتر این استعدادها فراهم شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان ادامه داد: حمایت از استعدادهای قرآنی تنها به برگزاری برنامه‌ها و مسابقات محدود نمی‌شود، بلکه باید برای پرورش نخبگان قرآنی، ارتقای سطح علمی و مهارتی فعالان این عرصه و ایجاد فرصت‌های مناسب برای حضور آنان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی برنامه‌ریزی کرد.

قنبری با اشاره به ظرفیت‌های علمی، فقهی و فرهنگی شهرستان شاهرود بیان کرد: شاهرود از دیرباز دارای جایگاه قابل توجهی در حوزه‌های علمی، دینی و فقهی بوده و وجود علما، اندیشمندان و چهره‌های برجسته این دیار، یک پشتوانه ارزشمند برای توسعه فعالیت‌های قرآنی محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: پیوند ظرفیت علمی و فقهی شاهرود با فعالیت‌های قرآنی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری جریان‌های مؤثرتر در حوزه ترویج فرهنگ قرآن کریم باشد و لازم است از این ظرفیت برای تربیت نسل جوان و نوجوان و تقویت جریان قرآنی در استان و سطح کشور بهره گرفته شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین از بررسی راهکارهای ارتقای جایگاه قاریان و حافظان قرآن در این دیدار خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت نخبگان قرآنی و پیشکسوتان این عرصه می‌تواند به ارتقای کیفیت فعالیت‌های قرآنی و ایجاد انگیزه در میان نسل جدید کمک کند.

قنبری با اشاره به ضرورت توجه ویژه به نوجوانان و جوانان افزود: برگزاری برنامه‌هایی همچون لیگ قرآنی ویژه نوجوانان می‌تواند در شناسایی استعدادهای جدید، ایجاد رقابت سالم و تقویت انس نسل جوان با قرآن کریم مؤثر باشد و این موضوع از محورهای مورد بحث در این نشست بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تعالی فعالیت‌های قرآنی نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های فرهنگی، جامعه قرآنی، نخبگان و فعالان این حوزه است و تلاش خواهیم کرد با شناسایی ظرفیت‌های موجود و رفع دغدغه‌های قاریان و حافظان، زمینه برای حضور پررنگ‌تر قرآن در عرصه فرهنگی و اجتماعی استان سمنان فراهم شود.

کد مطلب 6964354

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