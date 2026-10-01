حجت‌الاسلام علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دیدار صبح پنج‌شنبه خود با استاد حاج احمد ابوالقاسمی، قاری بین‌المللی قرآن کریم و عضو هیئت امنای سازمان دارالقرآن الکریم به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در شاهرود، اظهار کرد: این دیدار با هدف بررسی ظرفیت‌ها، دغدغه‌ها و افق‌های پیش‌روی فعالیت‌های قرآنی برگزار شد و مسائل جامعه قرآنی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت توجه جدی‌تر به ظرفیت‌های قرآنی استان سمنان افزود: در استان قاریان، حافظان، مربیان و فعالان قرآنی توانمندی حضور دارند که باید ظرفیت‌های آنان شناسایی و زمینه برای رشد و اثرگذاری بیشتر این استعدادها فراهم شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان ادامه داد: حمایت از استعدادهای قرآنی تنها به برگزاری برنامه‌ها و مسابقات محدود نمی‌شود، بلکه باید برای پرورش نخبگان قرآنی، ارتقای سطح علمی و مهارتی فعالان این عرصه و ایجاد فرصت‌های مناسب برای حضور آنان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی برنامه‌ریزی کرد.

قنبری با اشاره به ظرفیت‌های علمی، فقهی و فرهنگی شهرستان شاهرود بیان کرد: شاهرود از دیرباز دارای جایگاه قابل توجهی در حوزه‌های علمی، دینی و فقهی بوده و وجود علما، اندیشمندان و چهره‌های برجسته این دیار، یک پشتوانه ارزشمند برای توسعه فعالیت‌های قرآنی محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: پیوند ظرفیت علمی و فقهی شاهرود با فعالیت‌های قرآنی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری جریان‌های مؤثرتر در حوزه ترویج فرهنگ قرآن کریم باشد و لازم است از این ظرفیت برای تربیت نسل جوان و نوجوان و تقویت جریان قرآنی در استان و سطح کشور بهره گرفته شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین از بررسی راهکارهای ارتقای جایگاه قاریان و حافظان قرآن در این دیدار خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت نخبگان قرآنی و پیشکسوتان این عرصه می‌تواند به ارتقای کیفیت فعالیت‌های قرآنی و ایجاد انگیزه در میان نسل جدید کمک کند.

قنبری با اشاره به ضرورت توجه ویژه به نوجوانان و جوانان افزود: برگزاری برنامه‌هایی همچون لیگ قرآنی ویژه نوجوانان می‌تواند در شناسایی استعدادهای جدید، ایجاد رقابت سالم و تقویت انس نسل جوان با قرآن کریم مؤثر باشد و این موضوع از محورهای مورد بحث در این نشست بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تعالی فعالیت‌های قرآنی نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های فرهنگی، جامعه قرآنی، نخبگان و فعالان این حوزه است و تلاش خواهیم کرد با شناسایی ظرفیت‌های موجود و رفع دغدغه‌های قاریان و حافظان، زمینه برای حضور پررنگ‌تر قرآن در عرصه فرهنگی و اجتماعی استان سمنان فراهم شود.