به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصوری عصر چهارشنبه در مراسم اختتامیه سومین جشنواره قرآنی حبل المتین در عسلویه اظهار داشت: سند توسعه فعالیت‌های قرآنی منطقه ویژه پارس به زودی با هدف اجرای فرامین مقام معظم رهبری در راستای تربیت حافظان قرآن کریم تدوین و به منظور اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی با تشریح فعالیت‌های آتی این سازمان در راستای ترویح فرهنگ قرآنی خاطرنشان ساخت: طرح تربیت حافظان قرآن کریم از سوی سازمان منطقه ویژه پارس و با همراهی متولیان استانی و همچنین جامعه القرآن استان بوشهر و ائمه جمعه محترم منطقه به عنوان گام بلند این سازمان به منظور فراهم آوردن شرایط مناسب برای تربیت حافظان قرآنی در منطقه و استان بوشهر به زودی و پس از تدوین به مرحله اجرا خواهد رسید

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس نقش قرآن را در تمامی مراحل زندگی انسانی بی بدیل برشمرد و خاطرنشان کرد: قرآن، انسان را به اوج آرامش‌های روحی و جسمی می رساند و به برکت وجود قرآن است که زندگی انسان‌های آنچنان که مطلوب است ساخته می‌شود.

وی ضمن قدردانی از دست اندرکاران و شرکت کنندگان در سومین جشنواره قرآنی حبل المتین افزود: این جشنواره که با حضور قاریان و حافظان توانای قرآن در این منطقه از استان بوشهر برگزار گردید فرصتی بود برای بروز خلاقیت‌های قرآنی جوانان و نوجوانان این منطقه که امیدوارم با تداوم این برنامه گام‌های موثری در راستای ترویج فرهنگ قرآنی در منطقه برداشته شود.

نصوری وجود حافظان قرآنی در منطقه را دارای آثار و برکات متعدد معنوی برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با نگاه جدی نوجوانان و جوانان مستعد این منطقه در آینده‌ای نزدیک شاهد تربیت تعداد کثیری از حافظان قرآنی در استان بوشهر خواهیم بود.

سومین جشنواره قرآنی حبل المتین با حضور حدود 500 نفر از قاریان و حافظان قرآن کریم و موذنان شهرستان‌های دیّر،کنگان،جم و بخش عسلویه از 23 مردادماه به مدت سه روز در محل مرکزهمایش‌های خلیج فارس برگزار شد.