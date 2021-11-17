پذیرش دانشجوی ارشد و دکتری با همگامی اساتید انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدعلی زلفی‌گل در پیامی به همایش ملی «سنجش علمی و آزمون‌های ورودی آموزش عالی: مبانی، چالش‌ها و راهکارها» که در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: نظام سنجش و پذیرش دانشجو، نقطه آغاز نهاد عالی و سازمان دانشگاهی است.

وی ادامه داد: به تعبیر فلاسفه، همه حقیقت در نقطه آغازین هر پدیده‌ای حضور دارد بنابراین به نقطه آغازین هر سیستمی باید نهایت دقت و توجه را داشته باشیم. چنانچه نقطه آغازین از منطق و سازگاری درونی از یکسو و تطابق با واقعیت‌ها و نیازهای بیرونی از سوی دیگر برخوردار باشد، می‌توان انتظار داشت سیستم مورد نظر با احتمال بیشتری به اهداف خود نائل شود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: کنکور و آزمون سراسری ‌چنین نقشی را برای آموزش عالی ایفا می‌کند. کافی است به چهره‌های برتر این آزمون در طول این سال‌ها نگاهی بیندازیم؛ اکثر قریب به اتفاق آنها به مدارج بالای علمی و کسب کرسی‌های معتبر نائل شدند و این خروجی افتخارآمیز بر حقانیت اقدامات انجام شده در تمام سال‌های گذشته دلالت می‌کند.

زلفی‌گل خاطرنشان کرد: این به این معنا نیست که سیستم ما خالی از هرگونه خلل است به ویژه با توجه به تحولات صورت گرفته در نظام‌های آموزش عالی جهان و نیز با نظر به تحولات گسترده در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این کاستی‌ها بیشتر احساس می‌شود.

وی یادآور شد: مطلعم که در سه دهه گذشته در سازمان سنجش ایده‌ها و طرح‌های گوناگونی برای ارتقاء کیفی سازمان سنجش و پذیرش دانشجو مطرح شده است. کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی به کنکور توجه ویژه‌ای داشته‌اند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: تصویب دو قانون مهم درباره آزمون‌های سازمان سنجش در مجلس و تصویب بیش از ۷۰ مورد نکات مهم در این زمینه در شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان می‌دهد که کنکور یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان عالی رتبه کشور است و در رأس همه مقام معظم رهبری بر ضرورت ایجاد تحولات لازم در کنکور اشارات راهگشایی داشته‌اند.

وی گفت: اولین همایش در این زمینه در سال ۱۳۸۱ و در اصفهان برگزار شده است. فاصله ۱۹ ساله میان آن تلاش با کوشش ارزشمند کنونی البته مایه حیرت و تا حدی تأسف است زیرا مسئله مهمی مانند کنکور باید بیش و پیش از این مورد توجه و مداقه علمی قرار می‌گرفت.

زلفی‌گل تأکید کرد: از اساتیدی که در این همایش شرکت دارند می‌خواهم هنگام بررسی کنکور با نگاهی جدی و بدون مماشات به عملکرد گذشته و چشم‌انداز آینه، حداقل خود را در مقام وزیر علوم تصور کنند تا بتوانند از منظری بالا، والا و همه جانبه به نظام سنجش و پذیرش دانشجو بپردازند.

وی اظهار داشت: با مرور کوتاهی بر تجربه جهانی، یقین دارم که دستاوردهای ما تا همین لحظه قابلیت عرضه جهانی دارد و باز می‌دانم جهان نیز چیزهای بسیاری برای عرضه به ما دارد بنابراین با ترکیب تجربه ملی با تجربه جهانی می‌توانیم به ایده‌ها و طرح‌های سازنده دست یابیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به رشد کمی کم‌نظیر در مقاطع تحصیلات تکمیلی یادآور شد: باید به سوی نظام سنجش و پذیرش استادمحور حرکت کنیم. این معنا ندارد که بی‌اذن و همگامی اساتید، نسبت به پذیرش دانشجوی ارشد و دکتری اقدام کنیم.

زلفی‌گل افزود: اگر فاصله و بیگانگی میان اساتید و دانشجویان پذیرش شده در مقاطع تحصیلات تکمیلی همانند مقطع کارشناسی باشد، آنگاه باید منتظر خروجی‌های بی‌کیفیتی باشیم که نه تنها باری از دوش کشور برنمی‌دارند، بلکه بیکاری آنان خود معضلی لاینحل خواهد شد.

وی اظهار داشت: حرکت به سوی پذیرش استادمحور مستلزم تعریف مجدد نقش اساتید در دانشگاه‌ها است. دانشجویان مقطع ارشد باید برای کمک به حل مسائل کشور پذیرش شوند و دانشجویان دکتری با هدف تربیت نظریه‌پردازان جهانی پذیرش شوند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یادآور شد: اگر چنین نکنیم، «کسب مدرک» همچنان هدف اول و آخر جوانان ما خواهد بود که تا همین جا برای این هدف ناکافی و گاه بیهوده، خسارت‌های بی‌شماری دیده‌ایم.