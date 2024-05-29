در تصادف اتوبوس ۲۸ نفر کشته و بیش از ۲۰ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پلیس محلی پاکستان اعلام کرد که صبح روز چهارشنبه در تصادف اتوبوس در منطقه واشوک در استان بلوچستان جنوب غربی پاکستان حداقل ۲۸ نفر کشته و بیش از ۲۰ نفر زخمی شدند.

پلیس محلی گفته است که اتوبوس حامل بیش از ۵۰ مسافر در منطقه بسمیا این منطقه واژگون شد و ۲۸ نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند.

پلیس و تیم‌های امدادی سریعاً به محل شتافتند و اجساد و مجروحان را به بیمارستان نزدیک منتقل کردند.

پزشکان از افزایش بیشتر تلفات بیم دارند، زیرا حال تعدادی از مجروحان وخیم است.