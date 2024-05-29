  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۰:۴۳

در جنوب غربی پاکستان؛

در تصادف اتوبوس ۲۸ نفر کشته و بیش از ۲۰ نفر مصدوم شدند

در تصادف اتوبوس ۲۸ نفر کشته و بیش از ۲۰ نفر مصدوم شدند

پلیس محلی پاکستان اعلام کرد که صبح روز چهارشنبه در تصادف اتوبوس در منطقه واشوک در استان بلوچستان جنوب غربی پاکستان حداقل ۲۸ نفر کشته و بیش از ۲۰ نفر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پلیس محلی پاکستان اعلام کرد که صبح روز چهارشنبه در تصادف اتوبوس در منطقه واشوک در استان بلوچستان جنوب غربی پاکستان حداقل ۲۸ نفر کشته و بیش از ۲۰ نفر زخمی شدند.

پلیس محلی گفته است که اتوبوس حامل بیش از ۵۰ مسافر در منطقه بسمیا این منطقه واژگون شد و ۲۸ نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند.

پلیس و تیم‌های امدادی سریعاً به محل شتافتند و اجساد و مجروحان را به بیمارستان نزدیک منتقل کردند.

پزشکان از افزایش بیشتر تلفات بیم دارند، زیرا حال تعدادی از مجروحان وخیم است.

کد مطلب 6122159

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها