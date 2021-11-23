نخستین اجلاسیه شهدای مداح استان مرکزی در محلات برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن کریمی فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی ظهر سه شنبه در نخستین اجلاسیه شهدای مداح استان مرکزی اظهار کرد: اقتدار و سربلندی مسیر نورانی انقلاب اسلامی به برکت ایثار و مجاهدت شهدا، رزمندگان و مردم شجاع و دلاور ایران است که هر آنچه در توان داشتند برای احیای اسلام ناب محمدی به میدان آوردند.

وی ادامه داد: بسیج مردمی در طول انقلاب اسلامی با هدایت‌های امامین انقلاب اسلامی با وجود همه توطئه‌های دشمنان، موفق عمل کرده است و نظام اسلامی امروز با فرهنگ و تفکر بسیجی به این درجه از اقتدار رسیده است.

فرمانده سپاه روح الله تصریح کرد: شهدا سرمایه‌های انقلاب و تضمین کننده امنیت و اقتدار انقلاب اسلامی هستند و امروز عزت ایران اسلامی برگرفته از مجاهدت‌های شهدا در عرصه‌های مختلف است.

کریمی افزود: اسلام باید سنگرهای کلیدی را فتح کند و این تنها با تحقق تمدن اسلامی محقق می‌شود که مقدمه آن تشکیل دولت اسلامی است و لازمه آن عملیاتی نمودن فرامین امامین انقلاب است و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است.

وی تأکید کرد: جامعه روحانیت و مداحان نقش مؤثری در هدایت مردم به سمت ارزش‌های اسلامی ایفا کرده‌اند و این نقش باید در گام دوم انقلاب پر رنگ تر باشد. تبیین و ترویج ارزش‌های اسلامی مهمترین اقدام مداحان در دفاع مقدس بود و امروز باید نهضت تبیین و ترویج ارزش‌های اسلامی در گام دوم انقلاب رقم بخورد. مداحان نقش بزرگی در تقویت روحیه رزمندگان داشتند و امروز مداحان باید در تهاجم فرهنگی دشمنان نقش آفرینی و جهاد تبیین را با خلاقیت و ابتکار محقق سازند و لذا رسالت سنگینی بر عهده دارند.

معنویت و توسل به خداوند و معصومین (ع) در دفاع مقدس یک اصل مهم بود

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مراسم حجت الاسلام مهدی ربانی امام جمعه محلات گفت: مهمترین مؤلفه موفقیت در دفاع مقدس توسل به خدا و معنویت مبتنی بر اسلام ناب محمدی بود و شهدا از طریق مناجات، توسل به خدا و معنویت مسیر سربلندی را طی کردند. جبهه‌ها و سنگرها عطرآگین به مناجات شهدا و رزمندگان بود و توسل به خداوند و معصومین (ع) و معنویت در دفاع مقدس یک اصل مهم بود که شهدای مداح در تحقق عطرآگین کردن مناجات در سنگرها نقش مؤثری داشتند.

وی ادامه داد: احیای مناجات و توسل واقعی به خداوند و حاکم شدن معنویت مبتنی بر اسلام ناب محمدی یکی از ضرورت‌های مهم امروز جامعه است و جامعه‌ای که در آن معنویت حاکم باشد قطعاً شکست نخواهد خورد. ارتباط گرفتن با اهل بیت (ع) و تاسی به مکتب و قیام امام حسین (ع) از دیگر مؤلفه‌های موفقیت در دفاع مقدس بود و روحیه شهدا برگرفته از فرهنگ و تفکر عاشورا بود.

امام جمعه محلات بیان کرد: مداح کسی است که بتواند فرهنگ توسل به خداوند و اهل بیت (ع) را در جامعه زنده کند چراکه جامعه نیازمند احیای توسل به خداوند و معصومین (ع)، اعتماد به نصرت الهی و ترویج ارزشهاست.

گفتنی است در پایان این مراسم از خانواده معظم شهدا و پیر غلامان حسینی تجلیل به عمل آمد.