حجاب خط قرمز فرهنگی ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا محمدی ظهر یکشنبه با تبریک فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، بهره‌برداری از دستاوردهای این دوران را لازمه پیشرفت کشور دانست و اظهار کرد: گنجینه ارزشمند دفاع مقدس باید برای رشد و اعتلای اهداف انقلاب به نسل جوان معرفی شود.

وی همچنین آغاز سال تحصیلی جدید مدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه را تبریک گفت و برای تمامی مجامع علمی، فرهنگی و دینی سالی سرشار از خیر و برکت آرزو کرد.

محمدی با تأکید بر لزوم رعایت حقوق شهروندی، از جمله کرامت انسانی، رفتار محترمانه در ادارات، دسترسی یکسان به قانون و بهره‌مندی برابر از خدمات آموزشی و بهداشتی، تصریح کرد: جامعه در هدایت و معنویت بر گردن حاکمیت حق دارد، اما این حقوق نباید به صورت مطلق تفسیر شده و موجب تضییع حق دیگران شود.

امام جمعه نهاوند عنوان کرد: آزادی بیان و عمل باید در چارچوب قانون و اخلاق تعریف شود و به بهانه آن نمی‌توان قانون‌گریزی یا آسیب به حقوق عمومی را توجیه کرد.

وی خاطرنشان کرد: برخی مشکلات اجتماعی نظیر گسترش بی‌حجابی، بخشی از جنگ ترکیبی دشمن علیه ملت ایران است که با هدف تضعیف معنویت و انسجام فرهنگی جامعه برنامه‌ریزی شده است.