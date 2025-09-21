  1. استانها
  2. همدان
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۳

حجاب خط قرمز فرهنگی ملت ایران است

حجاب خط قرمز فرهنگی ملت ایران است

همدان- امام جمعه نهاوند بی‌حجابی را از ابزارهای جنگ ترکیبی دشمن دانست و بر ضرورت حفظ ارزش‌های دینی و اخلاقی در جامعه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا محمدی ظهر یکشنبه با تبریک فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، بهره‌برداری از دستاوردهای این دوران را لازمه پیشرفت کشور دانست و اظهار کرد: گنجینه ارزشمند دفاع مقدس باید برای رشد و اعتلای اهداف انقلاب به نسل جوان معرفی شود.

وی همچنین آغاز سال تحصیلی جدید مدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه را تبریک گفت و برای تمامی مجامع علمی، فرهنگی و دینی سالی سرشار از خیر و برکت آرزو کرد.

محمدی با تأکید بر لزوم رعایت حقوق شهروندی، از جمله کرامت انسانی، رفتار محترمانه در ادارات، دسترسی یکسان به قانون و بهره‌مندی برابر از خدمات آموزشی و بهداشتی، تصریح کرد: جامعه در هدایت و معنویت بر گردن حاکمیت حق دارد، اما این حقوق نباید به صورت مطلق تفسیر شده و موجب تضییع حق دیگران شود.

امام جمعه نهاوند عنوان کرد: آزادی بیان و عمل باید در چارچوب قانون و اخلاق تعریف شود و به بهانه آن نمی‌توان قانون‌گریزی یا آسیب به حقوق عمومی را توجیه کرد.

وی خاطرنشان کرد: برخی مشکلات اجتماعی نظیر گسترش بی‌حجابی، بخشی از جنگ ترکیبی دشمن علیه ملت ایران است که با هدف تضعیف معنویت و انسجام فرهنگی جامعه برنامه‌ریزی شده است.

کد خبر 6596556

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها