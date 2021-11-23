ذوب آهن به هارمونی رسید/ شرایط ویژه فولاد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار در نشست خبری قبل از مصاف با فولاد اظهار داشت: جا دارد به نوبه خودم ضایعه فوت سه خبرنگار اصفهانی را به خانواده آنها تسلیت بگویم و امیدوارم خدا به خانواده آنها صبر دهد و دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

وی افزود: از مردم عزیز می‌خواهم در مورد واکسن زدن جدی عمل کنند و تعلل نکنند و پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند زیرا خیلی سخت است که یک عزیزی را از دست بدهیم، همچنین روز اصفهان را به مردم شریف این شهر تبریک می‌گویم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در خصوص تقابل با فولاد ابراز داشت: طبیعتاً بازی با فولاد که یکی از تیم‌های قوی و با ساختار خوب است، سخت است، ضمن اینکه آنها مربی گذشته خود را به تیم برگردانده‌اند و بازیکنان کاملاً با تفکر این مربی آقای نکونام آشنا هستند که این کار را برای ما سخت‌تر می‌کند.

هماهنگی بازیکنان و مربی فولاد

وی ادامه داد: فولاد در هفته گذشته با وجود اینکه ۱۰ نفره شدند موفق شدند بازی را با پیروزی پشت سر بگذارند که شرایط سختی را برای این بازی به وجود می‌آورد.

تارتار خاطرنشان کرد: ما نیز شرایط بسیار خوبی داریم، بچه‌ها کم‌کم به هارمونی لازم می‌رسند، درست است که هنوز خیلی کار داریم زیرا تغییرات زیادی در بدنه تیم داشتیم اما بچه‌ها بازیکنان آینده داری هستند و با جان و دل در اختیار باشگاه هستند.

وی تاکید کرد: جا دارد از همه بازیکنان تشکر کنم که با تمام وجود برای نام بزرگ ذوب آهن تلاش می‌کنند، امیدواریم با تمریناتی که در طول هفته انجام دادیم و برنامه‌ای که برای بازی داریم به هدفمان که کسب سه امتیاز است برسیم.