به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ارتباطات و اطلاع‌رسانی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، اسامی فیلم‌های کوتاه بخش مسابقه بین‌الملل پانزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» اعلام شد. در این بخش ۱۱ فیلم از ۸ کشور از سوی هیات انتخاب به بخش مسابقه راه یافتند که اسامی این فیلم‌ها به این شرح است:

«شگفت انگیز» (The Fantastic) از فنلاند

«کشور من، چه زیبا!» ( My Country So Beautiful) از لهستان

«ارواح و صخره‌ها: یک افسانه آزوری» ( Spirits and Rocks: an Azorean Myth,Switzerland) از سوئیس

«استورجتنیا» ( STORGETNYA) از فرانسه

«ما همه یک دل داریم» (We Have One Heart) از لهستان

«بازی» ( The game) از سوئیس

«دیگر هیچ کجا وطنم نیست» ( I Don't Feel At Home Anywhere Anymore) از بلژیک

«سفر حفره» ( The hole's journey) از هلند

«در جریان کلمات» ( In Flow of Words) از هلند

«تخیل پدرم» ( Imagining My Father) از دانمارک

«یک سال در تبعید» ( A Year in Exile) از ترکیه

فیلم‌های ایرانی بخش مسابقه بین‌الملل نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.

پانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» از ۱۸ تا ۲۵ آذرماه با دبیری محمد حمیدی مقدم برگزار می‌شود.