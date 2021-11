به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ارتباطات و اطلاع‌رسانی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ۷ فیلم مستند از ۶ کشور که در جشنواره‌های معتبر جهانی حضور داشته‌اند، در بخش نمایش‌های ویژه پانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» روی پرده می‌روند.

این مستندها در فستیوال‌هایی چون هات داکس، ایدفا، ساندنس، ویزیون دو رئل، لوکارنو و … موفق به دریافت جایزه شده‌اند.

۷ فیلم مستند حاضر در بخش نمایش‌های ویژه عبارتند از:

«گورباچف، بهشت» (Gorbachev,Heaven) از لتونی و جمهوری چک

«نمسیس، الهه انتقام» (Nemesis) از سوئیس

«از دریای خروشان» (From the Wild Sea) از دانمارک

«صبایا» (Sabaya) از سوئد

«رییس جمهور» (President) از دانمارک

«هیچ چیز بدون خورشید» (Nothing but the sun) از سوئیس و پاراگوئه

«آستروف- جزیره گمشده» (OSTROV - LOST ISLAND) از سوئیس

پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ۱۸ تا ۲۵ آذر به دبیری محمد حمیدی مقدم برگزار می‌شود.