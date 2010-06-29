آشنایی نسل جوان با معارف اسلامی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله لطف الله صافی روز دوشنبه در دیدار جمعی از طلاب کشور ترکیه با قدردانی از فعالیتها و اقدامات انجام شده توسط طلاب کشور ترکیه به منظور تبلیغ و ترویج معارف اسلامی در این کشور بیان داشت: من از اقدامات شما بسیار خوشحال شدم و کاش من هم یکی از شما بودم و میتوانستم سهمی در این امر مهم و ارزشمند داشته باشم.
وی با اشاره به اهمیت مسئله ولایت اهل بیت (علیهم السلام) خطاب به طلاب کشور ترکیه اظهار داشت: سفرهای تبلیغی شما، سفر الی الله، الی الرسول و الی القرآن است و فعالیت شما نوعی جهاد به حساب میآید و باید قدر موقعیت خود را بدانید و از این فرصتها برای تبیین معارف اهل بیت (علیهمالسلام) استفاده کنید.
وی ادامه داد: من هم برای موفقیت روز افزون شما دعا میکنم و امیدوارم با برخورد مناسب و رفتار خوب بتوانید همه را به سوی معارف اهل بیت و آموزههای اسلامی دعوت کنید.
آیت الله صافی در ادامه با تاکید بر اینکه باید نسل جوان را با معارف و حقایق اهل بیت عصمت و طهارت آشنا کرد، ابراز داشت: به جز مکتب شیعه هیچ مذهبی، چنین آموزههای غنی در اختیار ندارد.
وی افزود: ما افتخار میکنیم پیرو اهل بیت هستیم و باید از هر فرصتی برای نشر و تبیین و تبلیغ معارف غنی ائمه اطهار (علیهم السلام) بهره بگیریم و رسالتهای خود را به درستی انجام دهیم.
آیت الله صافی گلپایگانی در ادامه بیان داشت: مردم ترکیه نیز اهل بیت عصمت و طهارت را دوست دارند و امیدوارم شما بتوانید با برنامه ریزی مناسب معارف و آموزههای اهل بیت را در این کشور بیش از پیش تبلیغ و ترویج کنید.
مرجع تقلید شیعیان جهان، ترویج و تبلیغ معارف اسلامی را در کشورهای خارجی امری مهم ارزیابی کرد و افزود: باید روی این مسئله کار کرد و معارف غنی اهل بیت علیهم السلام و اسلام و تشیع را برای جامعه تبیین نمود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، نامههای امام علی (علیهالسلام) و خطبههای این امام همام در نهجالبلاغه را بسیار غنی توصیف کردند و افزودند: خطبههای امیرالمؤمنین (علیهالسلام) بسیار غنی، پرمحتوا، معرفتآموز و اثربخش است و باید معارف آن را برای اقشار مختلف جامعه تبیین کرد.
استاد برجسته حوزه در ادامه از حضرت زینب کبری (سلام الله علیها) به عنوان اسوه زنان عالم یاد کرد و تصریح کرد: حضرت زینب در جریان کربلا نقش بسیار مهمی را ایفا کرد و با خطبهها و بیانات خود، ظلم و طغیانگری یزدیان را برملا کرد.
وی در خصوص محل دفن این بانوی بزرگوار بیان داشت: احتمال است که مشهد ایشان در مصر باشد و در شهر قاهره مزار و بارگاهی وجود دارد که عده کثیری از علاقمندان آن حضرت از اول ماه رجب در آنجا جمع میشوند و به حضرت زینب (سلام الله علیها) متوسل میشوند و کراماتی نیز در آنجا مشاهده شده است؛ البته در سوریه نیز زیارتگاه آن حضرت مورد توجه مردم است.
قم - خبرگزاری مهر: آیت الله صافی گلپایگانی بر ضرورت آشنا کردن نسل جوان با معارف و حقایق اهل بیت(ع) تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله لطف الله صافی روز دوشنبه در دیدار جمعی از طلاب کشور ترکیه با قدردانی از فعالیتها و اقدامات انجام شده توسط طلاب کشور ترکیه به منظور تبلیغ و ترویج معارف اسلامی در این کشور بیان داشت: من از اقدامات شما بسیار خوشحال شدم و کاش من هم یکی از شما بودم و میتوانستم سهمی در این امر مهم و ارزشمند داشته باشم.
نظر شما