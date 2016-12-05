به گزارش خبرنگار مهر، در نمایشگاه میزگردهای علمی دانشگاه عدالت از آثار آیت الله هاشمی شاهرودی رونمایی شد.

اولین روز نمایشگاه «میز گردهای علمی» آخرین مجموعه بیانات آیت الله هاشمی شاهرودی منتشره از سوی دانشگاه عدالت و بنیاد فقه و معارف اهل البیت علیهم السلام با حضور اساتید و دانشجویان برگزار شد.

اشکانی دبیر برگزاری میزگردها و نمایشگاه دانشگاه عدالت گفت: این نمایشگاه با هدف کلی آشنایی دانشجویان، طلاب حوزه­های علمیه، استادان حوزه و دانشگاه و...) با اندیشه­ها و مجموعه گزیده­ های بیانات ارزشمند آیت الله هاشمی شاهرودی برپا شده است.

وی همچنین در رابطه با آثار ارائه شده در نمایشگاه ابراز داشت: مجموعه آثار ارائه شده در این نمایشگاه در واقع یک دایره­المعارف علوم اسلامی و انسانی است.

وی گفت: آثار عرضه شده در نمایشگاه، علاوه بر موضوعات نشست­های یاد شده، در مورد علوم اسلامی، فرهنگی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی و... می­باشد.

گفتنی است در این نمایشگاه ۲۵ عنوان از آخرین مجموعه بیانات آیت الله شاهرودی منتشره از سوی دانشگاه عدالت و بنیاد فقه و معارف اهل البیت علیهم السلام به همراه لوحهای فشرده مربوط به نشست­های برگزار شده در دانشگاه عدالت ارائه شده است، که این نشست­ها پیرامون موضوعات ایثار و شهادت، آموزش و پژوهش، اقتصاد، تروریسم، رسانه و اطلاع رسانی، زندان زدایی و حبس زدایی بوده است.

لازم به ذکر است این نمایشگاه با همکاری بنیاد فقه و معارف اهل البیت علیهم السلام به مدت سه روز (از تاریخ ۱۴ آذر الی ۱۶ آذر) از ساعت ۸ الی ۱۶ در محل دانشگاه عدالت برپا است.