به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با همراهی محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی و جمعی از معاونان و همراهان، از ستاد برگزاری چهلمین جشنواره فیلم فجر بازدید و در نشستی با دبیر و مدیران بخش‌های مختلف این جشنواره دیدار و گفتگو کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این دیدار با قدردانی از عوامل برگزار کننده این جشنواره گفت: یکی از نقاط قوت این دوره جشنواره حضور ترکیب دانشگاهی و سینمایی در میان مدیران و عوامل اجرایی این جشنواره است.

وی افزود: دست‌اندرکاران ستاد برگزاری چهلمین جشنواره فیلم فجر تاکنون توانسته‌اند نوعی وفاق و همدلی را میان اهالی سینما ایجاد کنند و با تهیه آیین‌نامه ها، چشم‌انداز روشنی را برای برپایی این دوره جشنواره فیلم فجر فراهم آورند.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه جشنواره فیلم فجر قله فعالیت‌های سینمایی کشور به شمار می‌رود، بیان کرد: ما باید در موضوعاتی همچون برگزاری این جشنواره و شوراهای پروانه ساخت و پروانه نمایش سازمان امور سینمایی، آیین‌نامه‌های روشن داشته باشیم و در این میان برآیند سلیقه‌ها به حدی برسد که بیشترین همدلی و پذیرش در این حوزه حاصل شود.

اسماعیلی با ابراز خشنودی از روند برگزاری و برنامه‌های چهلمین جشنواره فیلم فجر، عنوان کرد: کیفیت آثار جشنواره حائز اهمیت است و باید برای افزایش سطح کیفی آثار، تلاش مضاعف کنیم.

وی تصریح کرد: ما معتقدیم لازم است فضای تبلور اندیشه و آرمان‌های انقلاب اسلامی در سینمای ایران فراهم شود و ما به عنوان متولی فرهنگ کشور آمده‌ایم تا مسیر رقابت را عادلانه کنیم. سینمای ایران باید در جهت حفظ و تقویت منافع ملی ایران حرکت کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همه سینماگران را زیر چتر حمایتی این وزارتخانه دانست و افزود: ما باید بتوانیم به جریان تولید آثار متعهد به آرمان‌های ملت و منافع ملی دامن بزنیم و در این زمینه به تلاش و مشارکت گسترده خانواده سینما نیاز داریم. سیاست قطعی ما حمایت از سینماگران در این مسیر است.

اسماعیلی در پایان صحبت‌هایش با اشاره به فراهم کردن بستر سالم و خلاق برای رقابت همه اهالی سینما نسبت به روند اجرای برنامه‌های مدیران سینمایی و دبیر جشنواره ابراز امیدواری کرد.

محمد خزاعی رئیس سازمان امور سینمایی در بخشی از این نشست، گفت: امسال شاهد تلاش شبانه‌روزی دبیر جشنواره و تحمل فشار روی تک تک دوستان ستاد جشنواره هستیم.

وی با ابراز خرسندی از حضور مسعود نقاش‌زاده به عنوان دبیر جشنواره چهلم، اظهار کرد: ایشان فردی فرهیخته، فیلمساز و متخصص سینما هستند. من در همین مدت کوتاه از ایشان صبوری در کار، تصمیم گیری قاطع و برنامه‌ریزی منسجم را شاهد بودم و امیدوارم با تدبیر ایشان جشنواره بسیار خوبی داشته باشیم.

خزاعی در بخش دیگری از سخنانش درباره تدابیر اندیشیده شده برای برپایی یک جشنواره باشکوه و در شان انقلاب اسلامی سخن گفت.

رئیس سازمان سینمایی کشور گفت: چتر فجر باید بر فراز کل سینما گسترده و همه خانواده سینما با سلایق مختلف را در بر بگیرد.

به گفته وی، جشنواره فیلم فجر نه تنها یک جشنواره سینمایی بلکه یک رویداد مهم فرهنگی و اجتماعی نیز هست و باید با نگاهی عدالت محور برکات و دستاوردهای آن شامل جامعه شود.

خزاعی با اشاره به ضرورت رونق سینماها و نشاط عمومی جامعه و استقبال مردم از سینماها مطرح کرد: جشنواره چهلم که نقطه بلوغ این رویداد تلقی می‌شود و باید سرآغازی باشد برای دوره‌ای جدید در سینما و شاهد سیر تحول ساختاری در سینما باشیم و سینما را بیش از پیش در سبد استفاده خانواده‌ها و جامعه ببینیم.

مسعود نقاش‌زاده دبیر چهلمین جشنواره فیلم فجر در این دیدار، ضمن تشریح برنامه‌های کلان جشنواره و وجوه تمایز این دوره با دوره‌های پیشین، درباره روند برگزاری جشنواره و اقداماتی که تا به امروز در جشنواره به انجام رسیده و مدیران بخش‌های مختلف جشنواره را معرفی کرد.

در این نشست، محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی، محمدحسین نیرومند مشاور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید محمود اسلامی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسعود نقاش‌زاده دبیر چهلمین جشنواره فیلم فجر، مهدی نورعلیشاهی سرپرست روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یزدان عشیری مشاور رئیس سازمان و مدیر کل روابط عمومی سازمان سینمایی، یاسر شاه‌پیری مدیرکل حوزه ریاست و مشاور اجرایی سینمایی حضور داشتند.

همچنین، مسعود احمدیان مدیر برنامه‌ریزی و اجرایی جشنواره، سیمون سیمونیان مسئول دبیرخانه جشنواره، عزت‌الله علیزاده مدیر پشتیبانی فنی و نمایش جشنواره، علی وزیریان مدیر هنری جشنواره، سعید الهی مدیر بخش فرهنگی، محمدرضا فرجی مدیر امور سینماهای جشنواره، علی رمضان‌پور مدیر پشتیبانی جشنواره و میلاد شکرخواه مدیر فناوری اطلاعات جشنواره از دیگر اعضای ستاد چهلمین جشنواره فیلم فجر حاضران در این جلسه بودند.

چهلمین جشنواره فیلم فجر به دبیری مسعود نقاش‌زاده ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه برگزار می‌شود.