به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، محمد خزاعی رییس سازمان امور سینمایی و سمعی بصری به همراه مدیران خود در چهارمین سفر استانی خود امروز چهارشنبه ۲۵ خرداد به استان آذربایجان شرقی سفر کرد و پس از حضور بر مزار شهدای تبریز با نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی دیدار داشت.

محمد خزاعی در این دیدار از تولید آثار جدی در زمینه فرهنگ ایثار و شهادت، صهیونیزم ستیزی، ترویج گفتمان انقلاب اسلامی و … خبر داد و گفت: اعتقاد دارم سینماست که می‌تواند ملهم از رهنمودهای رهبری در عرصه جهاد تبیین نقشی اثرگذار داشته باشد، کارکرد سینما در عرصه فرهنگ سازی غیرقابل انکار است. تولید آثار فرهنگی و فاخر و مطابق با فرهنگ، تمدن و باورهای دینی و ملی مورد نظر سازمان سینمایی است.

رییس سازمان سینمایی تولید انبوه فیلم‌های سینمایی در دوره‌های قبل را یکی از معضلات فعلی سینمای کشور دانست و اظهار کرد: به خاطر شرایط کرونا و تعطیلی سینماها در سال‌های گذشته حتی، برای دو سال آینده فیلم برای اکران در سینماهای کشور وجود دارد. در حالی که خیلی از این آثار تولیدی با انتظارات مردم و دغدغه‌های آن‌ها ممکن است همگرا نباشند.

خزاعی ادامه داد: اصلاح آیین‌نامه و ابلاغ قوانین شفاف مطابق با انتظارات روز جامعه اقدامی در راستای تسهیل کار فعالان سینمای کشور بود که در این دوره صورت گرفته است.

رئیس سازمان سینمایی با تاکید بر اینکه به دنبال توسعه باورهای اصیل دینی و انقلابی با بهره‌مندی از ظرفیت سینما هستیم، تصریح کرد: عدالت محوری شعار و رویکرد اصلی دولت در توسعه فرهنگی کشور است.

در این نشست سیدمحمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید شفیع‌زاده بنیانگذار و فرمانده توپخانه نیروی زمینی سپاه پاسداران که نقشی اثرگذار در جنگ تحمیلی داشت، از مسئولان سینمایی کشور خواست تا اثر سینمایی فاخر در خور این شهید بزرگوار تولید شود.

وی ادامه داد: امروز نقش و تاثیر سینما بر تمامی نمادهای زندگی بشر روشن است و سرمایه‌گذاری که در حوزه سینما کشورهای پیشرفته می‌شود نشان از اثبات اهمیت و نقش تاثیرگذار سینما دارد، چنانکه بسیاری از راهبردهای سیاسی فرهنگی و تاریخی از طریق سینما نشانه گذاری و تبیین می‌شود.

آل هاشم با بیان اینکه تاثیر سینما در اقشار مختلف غیرقابل انکار است افزود: مدیران سینمایی در دوره جدید باید به فکر جذب و گسترش مخاطب باشند و این مهم ممکن نیست مگر با برنامه ریزی برای تولید فیلم خوب و فرهنگ سازی و جذب اعتماد مردم برای رفتن به سینما.

به گفته وی، سینما مدرسه بزرگ انسان‌سازی است، چنانکه در اکران «موقعیت مهدی» دیدید که رکورد پرمخاطب‌ترین فیلم دفاع مقدس را رقم زد، در این فیلم دیدیم که اگر قصه و خانواده در فیلم دیده شود، جذابیت بیشتری برای جذب مخاطب خواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه اهتمام به تجهیز و مناسب سازی سینماها ضروری است، بیان کرد: سینماهای شهرستان‌های استان با استانداردها فاصله دارند و بخش قابل توجهی از سینماهای تبریز نیز وضعیت ساختمانی مناسبی ندارند. امیدوارم با تعامل و همکاری حوزه هنری سازمان تبلیغات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این امر مورد توجه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: توجه به فیلمسازان شهرستانی نیز باید از اولویت وزارت ارشاد قرار باشد.

آل هاشم در ادامه گفت: اگر مدیران و تهیه کننده‌ها از مرکز فاصله بگیرند و به فیلمسازان شهرستانی اعتماد کنند قطعاً نتایج بهتری در تولیدات سینمایی حاصل خواهد شد.

وی عنوان کرد: اقتصاد سینما با معیشت مردم ارتباط مستقیم دارد، از سوی دیگر شاهد افزایش هزینه تولید فیلم در کشور هستیم، عدم تناسب منابع موجود با خواسته‌ها نیز عاملی برای تولید آثاری با کیفیت کم شده است.

در ادامه این نشست، رئیس سازمان سینمایی ضمن استقبال از پیشنهاد امام جمعه تبریز، نسبت به تولید فیلم مستند سینمایی با محوریت شخصیت شهید شفیع‌زاده قول مساعد داد و گفت: در تجهیز سینماهای مراغه، مرند و سراب نیز همراه با دستگاه‌های اجرایی استان مساعدت‌های جدی خواهد شد.

همچنین سیدقاسم ناظمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در سخنانی با ارایه گزارشی از آخرین وضعیت سینماهای استان اظهار کرد: شورای فرهنگ عمومی استان خواستار برگزاری رویدادی سینمایی در سطح ملی و بین‌المللی در تبریز است.

وی با اشاره به سابقه برگزاری جشنواره فیلم وحدت تبریز بیان کرد: این جشنواره که در دهه شصت میزبان جمع کثیری از سینماگران کشور بود، نقشی عمیق و اثرگذار در تولید آثار سینمایی کشور ایفا کرد.

در این سفر، معاون توسعه و منابع انسانی سازمان سینمایی، مشاور رئیس سازمان و مدیر کل روابط عمومی سازمان سینمایی، مدیر عامل موسسه سینما شهر، مدیر عامل انجمن سینمای جوان، مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و مدیر کل حقوقی، عملکرد و استان‌های سازمان سینمایی، رئیس سازمان سینمایی را همراهی کردند.

برنامه سفرهای استانی در راستای کلان برنامه وزارت ارشاد و برنامه جامع سازمان سینمایی با رویکرد توسعه عدالت فرهنگی و عمومی سازی دسترسی فرهنگی صورت می‌گیرد.