جشنواره چهلم فیلم فجر مطلوب ما نبود/ نقش سینما در «جهاد تبیین»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدمهدی اسماعیلی در نشست تقدیر از مدیران و مسئولین اجرایی برگزاری چهلمین جشنواره فیلم فجر بیان کرد: برگزاری این دوره از جشنواره فیلم فجر کار متراکم و فشرده‌ای بود که از نیمه راه از دولت قبل تحویل گرفته شد، اما با توجه به تمامی این مسایل به اذعان بسیاری از صاحب نظران، نویسندگان و منتقدان، برگزاری این دوره از جشنواره دارای کارنامه خوبی بوده است.

وزیر فرهنگ در دولت مردمی در ادامه افزود: با وجود برخی حاشیه‌های ایجاد شده در فضای رسانه‌ای، خوشبختانه هر چه جلوتر می‌رویم نقاط قوت جشنواره بیشتر خود را نشان می‌دهد و افراد تاثیرگذار انقلابی از برگزاری مناسب این دوره از جشنواره یاد می‌کنند.

البته همه موظنند به دغدغه‌های ایرانیان غیور در پاسداری از ارزش‌های دینی احترام بگذارند و اجازه ندهند کمترین بی حرمتی صورت پذیرد.

وی با تاکید بر رویکرد ایجابی وزارت فرهنگ در برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری، گفت: در برگزاری چهلمین جشنواره فیلم فجر همه تلاش ما این بود که دوگانه سازی جدیدی با نقار میان بخش‌های جامعه صورت نپذیرد و موضع‌گیری رئیس جمهور محترم هم نسبت به برگزاری این جشنواره ناظر بر این بود که اجازه ندهیم دوگانه سازی جدیدی با جامعه فرهنگی و هنری به وجود آید.

رئیس شورای هنر افزود: در این دوره از جشنواره، کارنامه کاری هیئت انتخاب، داوری و فرآیندها، قابل دفاع و خوب بود و همکاران ما در سازمان سینمایی نیز موظف هستند با صراحت و قوت از مرزهای ایمانی و ملی کشور حمایت و حراست کنند.

عضو کابینه دولت مردمی ادامه داد: برای سال آینده باید فضای کار در جشنواره فیلم فجر به گونه‌ای پیش برود که به رشد کمی و کیفی و ارتقای آن منجر شود. هفته گذشته جلسه هیئت امنای فارابی تشکیل شد که سیاست‌های حمایتی، نظارتی و مشارکتی ما را باید دنبال کند تا بتواند در تولید فیلم اقدامات خوبی داشته باشد.

اسماعیلی در ادامه تاکید کرد: بنیاد فارابی موظف است سوژه‌ها و موضوعات مشارکتی را هم در قالب فراخوان و هم در قالب سفارش قبل از پایان سال اعلام کند تا فرصت زمانی لازم برای ساخت و تولید آثار فاخر وجود داشته باشد.

اسماعیلی با اشاره به نقش سینما در معرفی و آشنایی با دستاوردهای انقلاب اسلامی ادامه داد: دستاوردهای بسیاری از رهگذر انقلاب اسلامی صورت گرفته که از جمله می‌توان به ساخت و بهره برداری از پالایشگاه ستاره سوم خلیج فارس، پیشرفت‌های حوزه انرژی در منطقه عسلویه، توانمندی‌های پزشکی، اقدامات گروه‌های جهادی در مدیریت بحران و … اشاره کرد که از طریق سینما می‌توان به معرفی آنها در راستای جهاد تبیین پرداخت. چرا که سینما معتبرترین روایتی است که می‌تواند در این زمینه نقش قابل توجهی داشته باشد. جنگ امروز، جنگ روایت هاست و سینما موثر ترین ابزار روایت گری است.

چهلمین جشنواره فیلم فجر در سطح مطلوب ما نبود

وی تاکید کرد: نگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه‌های فرهنگی و هنری به ویژه بخش سینما به سوی افق آینده است و البته باید اذعان کرد که چهلمین جشنواره فیلم فجر در سطح مطلوب ما نبود و ما به سوی رویکرد جدید در این حوزه حرکت خواهیم کرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه در فیلم‌های این دوره از جشنواره فیلم فجر به امید، ارزش‌ها و … توجه شده بود، تصریح کرد: ما به تحلیل منصفانه، نه نمی‌گوییم و در حوزه فرهنگی و هنری گام به گام، با آرامش و صبوری قدم برمی داریم چرا که معتقدیم باید به گفتگو و تعامل با اهالی فرهنگ و هنر پرداخت، زیرا آنان سرمایه‌های اجتماعی کشور به شمار می آیند.

وی با اشاره به ضرورت آموزش و توجه مدیران در این زمینه با نگاه به آینده ادامه داد: شورای عالی سینما، شورای هنر، بنیاد فارابی و … از ظرفیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سینما است و ضروری است دبیرخانه جشنواره فیلم فجر فعال شود و اگر می‌خواهیم فضای محتوایی در این زمینه تغییر کند باید اقدامات خود را برای جشنواره سال آینده از هم اکنون آغاز کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه ما اهل شنیدن و گفتگو هستیم، ادامه داد: باید تلاش کنیم در جشنواره سال آینده تعداد فیلم‌های با موضوع دفاع مقدس و همچنین فیلم‌هایی که به معرفی دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی می‌پردازد افزایش یابد.

اسماعیلی ادامه داد: دائمی شدن دبیرخانه جشنواره فیلم فجر امتیازاتی دارد و بخشی از کارهای زمین مانده را می‌توان از طریق این دبیرخانه انجام داد.

در ابتدای این نشست محمد خزاعی معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی نیز طی سخنانی به تشریح مراحل برگزاری این جشنواره پرداخت و گفت: این دوره از برگزاری جشنواره فیلم فجر دارای فراز و نشیب‌هایی بود ولی به اذعان بسیاری از منتقدان، نویسندگان و صاحب نظران کارنامه قابل قبولی را در شاخص‌های گفتمان انقلابی شاهد بودیم.

خزاعی در ادامه از آسیب‌شناسی این دوره از برگزاری جشنواره فیلم فجر خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم برخی نواقص را برطرف کرده و از آسیب شناسی حاشیه‌ها برای رسیدن به اهدافمان بهره ببریم. در تولید فیلم هم برنامه‌های جدی خواهیم داشت.

وی گفت: کار کردن در عرصه سینما نیازمند داشتن دورخیز از چند سال قبل برای رسیدن به اهداف است و از این رو راه اندازی دبیرخانه دائمی جشنواره ضرورت دارد و نباید به جشنواره به عنوان پروژه نگاه شود بلکه باید به مثابه یک نهاد پایدار و فعال در طول سال باشد.

مسعود نقاش زاده دبیر چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر نیز در پایان این نشست گفت: در زمان بسیار فشرده و کوتاه برای تدارک و اجرای این دوره از جشنواره همت گماردیم و البته مدیران جشنواره نیز در این مسیر از دل و جان مایه گذاشتند. من به عنوان دبیر این جشنواره سینمایی ضمن تشکر از همکاری تمامی دست اندرکاران این جشنواره به طور خاص از حمایت‌های وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی که پیوسته با جشنواره همراه بودند تشکر می‌کنم.

در پایان این نشست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهدای لوحی از مدیران این دوره از برگزاری جشنواره فیلم فجر تقدیر و تشکر کرد.