به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر، حسین درویشی در رزمایش امداد و نجات و آموزش همگانی استان بوشهر از آمادگی امدادگران جمعیت هلال احمر برای مشارکت در طرح نوروزی خبرداد و اظهار داشت: ۵۳ پایگاه ثابت و سیار و پست موقت در زمینه امداد، نجات، سلامت و ایمنی مسافران نوروزی فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه ۱۵ پایگاه ثابت و ۱۳ پایگاه سیار طرح امداد و نجات نوروزی را اجرا می‌کنند خاطر نشان کرد: در ایام تعطیلات نوروزی ۲۵ پست موقت برای اجرای طرح سلامت وایمنی مسافران نوروزی فعالیت می‌کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر از مشارکت نیروهای داوطلب برای خدمات رسانی در طرح نوروزی خبرداد و بیان کرد: در طرح نوروزی نیروهای داوطلب آموزش دیده در کنار امدادگران جمعیت هلال احمر با تجهیزات کامل به مردم خدمت رسانی می‌کنند.

درویشی، با اشاره به اینکه فعالیت نیروهای امدادی از ۲۵ اسفند تا ۱۷ فروردین ادامه دارد خاطر نشان کرد:در طرح نوروزی ۱۵ پایگاه ثابت امداد و نجات در جاده، کوهستان و دریا مستقر هستند.

وی از افزایش ۳۱ پایگاه امداد و نجات هلال احمر استان خبرداد و افزود: در طرح نوروز هلال احمر تعداد پایگاه‌های ثابت به ۲۸ پایگاه افزایش می‌یابد که با پایگاه‌های امداد هوایی و تیم واکنش سریع به ۳۱ پایگاه افزایش می‌یابد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر۲۵ پایگاه هلال احمر استان به مسافران در ورودی شهرها خدمات رسانی می‌کنند گفت: ۴۰۰ داوطلب و نجات‌گر و ۲۰۰ نفر از اعضا سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در ۲۵ پایگاه در ورودی شهرهای استان بوشهر به گردشگران خدمات رسانی می‌کنند.