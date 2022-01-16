سیدمحمد جمالیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شدت شیوع آمیکرون بسیار بالا است اما متأسفانه بخاطر باور غلط که عوارض امیکرون سطحی است و نیاز به بستری شدن ندارد سبب عادی انگاری آن از سوی مردم، مسؤلین و اصناف شده است.

وی افزود: جلسات و مراسمات مثل قبل از کرونا در حال انجام است و این مسئله از اهمیت موضوع کم می‌کند در صورتی که امیکرون نوع دیگری از کرونا است و به همان اندازه هم کشنده خواهد بود. با وجود اینکه زمان زیادی از شناسایی امیکرون نگذشته اما شیوع آن بسیار بالاست و هم اکنون ۵۵ درصد نمونه‌ها در دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی از نوع امیکرون است و این نشان می‌دهد امیکرون به شدت در حال انتقال و شیوع است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی تصریح کرد: هرچند موارد بستری و فوتی خوشبختانه افزایش پیدا نکرده است و مطمئناً در پایان بهمن ماه و اوایل اسفند یک پیک افزایشی بستری خواهیم داشت.

جمالیان گفت: پیشنهاد ما فعالیت مدارس به صورت مجازی بود اما از سوی ستاد ملی کرونا پذیرفته نشده از مسؤلین استان انتظار می‌رود جلسات کماکان به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شود و رعایت پروتکل‌ها از سوی مردم و صنوف با شدت بیشتری رعایت شود.

وی با تاکید بر دریافت دوز سوم واکسن کرونا افزود: انواع واکسن در مراکز واکسیناسیون وجود دارد و نگرانی از این بابت نداریم. فقط در مورد آسترازنکا و پاستوکواد محدودیت‌هایی وجود دارد که پاستوکواد در چند روز آینده در مراکز درمانی تزریق می‌شود و چون آسترازنکا در حال حاضر وارد نمی‌شود صرفاً برای افرادی که دوز دوم باید استرازنکا تزریق کنند، ذخیره شده است.