  1. استانها
  2. مرکزی
۲۶ دی ۱۴۰۰، ۱۱:۱۱

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک:

۵۵ درصد نمونه‌های مثبت کرونا در استان مرکزی از نوع امیکرون است

۵۵ درصد نمونه‌های مثبت کرونا در استان مرکزی از نوع امیکرون است

اراک - رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: ۵۵ درصد نمونه‌های مثبت کرونا در دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی از نوع امیکرون است و این نشان می‌دهد این سویه کرونا به شدت در حال انتقال و شیوع است.

سیدمحمد جمالیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شدت شیوع آمیکرون بسیار بالا است اما متأسفانه بخاطر باور غلط که عوارض امیکرون سطحی است و نیاز به بستری شدن ندارد سبب عادی انگاری آن از سوی مردم، مسؤلین و اصناف شده است.

وی افزود: جلسات و مراسمات مثل قبل از کرونا در حال انجام است و این مسئله از اهمیت موضوع کم می‌کند در صورتی که امیکرون نوع دیگری از کرونا است و به همان اندازه هم کشنده خواهد بود. با وجود اینکه زمان زیادی از شناسایی امیکرون نگذشته اما شیوع آن بسیار بالاست و هم اکنون ۵۵ درصد نمونه‌ها در دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی از نوع امیکرون است و این نشان می‌دهد امیکرون به شدت در حال انتقال و شیوع است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی تصریح کرد: هرچند موارد بستری و فوتی خوشبختانه افزایش پیدا نکرده است و مطمئناً در پایان بهمن ماه و اوایل اسفند یک پیک افزایشی بستری خواهیم داشت.

جمالیان گفت: پیشنهاد ما فعالیت مدارس به صورت مجازی بود اما از سوی ستاد ملی کرونا پذیرفته نشده از مسؤلین استان انتظار می‌رود جلسات کماکان به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شود و رعایت پروتکل‌ها از سوی مردم و صنوف با شدت بیشتری رعایت شود.

وی با تاکید بر دریافت دوز سوم واکسن کرونا افزود: انواع واکسن در مراکز واکسیناسیون وجود دارد و نگرانی از این بابت نداریم. فقط در مورد آسترازنکا و پاستوکواد محدودیت‌هایی وجود دارد که پاستوکواد در چند روز آینده در مراکز درمانی تزریق می‌شود و چون آسترازنکا در حال حاضر وارد نمی‌شود صرفاً برای افرادی که دوز دوم باید استرازنکا تزریق کنند، ذخیره شده است.

کد مطلب 5400873

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه