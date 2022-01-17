خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: وضعیت آمبولانس‌های شهر اصفهان مناسب نیست و پرسنل اورژانس برای ارائه خدمات با مشکلات زیادی رو به رو هستند، خرابی کولر و بخاری برخی از آمبولانس‌ها، فرسوده بودن بدنه خودرو، تصادفی بودن برخی از آنها و نداشتن روتوش در برخی از آمبولانس‌ها از جمله این چالش‌ها است.

به گفته فرهاد حیدری، رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان حال آمبولانس‌های اورژانس استان اصفهان خوب نیست، آنها با کمبود اعتبار برای بازسازی و تجهیز آمبولانس‌ها روبه رو هستند و ۲۴ دستگاه آمبولانس در قبرستان آمبولانس‌های اصفهان واقع در خیابان کهندژ در انتظار اعتبار است.