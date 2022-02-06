به گزارش خبرنگار مهر، کمیته دانشگاهیان ستاد بزرگداشت چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کرد: در آستانه چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، مراسم تجدید میثاق دانشگاهیان با آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) و بیعت با مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مسئولان آموزش عالی کشور با اجرای مراسم ادای احترام و نثار تاج گل از سوی دانشگاهیان به مرقد شریف بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و قرائت میثاق نامه برگزار خواهد شد.

این مراسم روز سه شنبه مورخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰:۳۰ صبح در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) و با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد.