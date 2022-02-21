افزایش نظارت و تغییر حجم مبنا، چاره تقابل با سوداگران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، «محمد حسین علمداری» درخصوص روند اعطای اوراق تسه اظهار داشت: اوراق تسه در اصل مربوط به بحث حق تقدم استفاده از تسهیلات بانک مسکن می‌شود، به نحوی که اشخاص پس از باز کردن حساب در این بانک می‌توانند از امتیاز یونیت‌هایی که به واسطه فرابورس عرضه می‌شود، بهره‌مند شوند.

وی گفت: مالک اصلی اوراق تسه سپرده‌گذارانی هستند که نزد بانک مسکن حساب دارند، عرضه و تقاضای این اوراق به نحوی برنامه‌ریزی شده که اشخاص حداکثر تا ۲۴ ماه می‌توانند آن را بفروشند یا برای خرید خانه از آن استفاده کنند.

علمداری تاکید کرد: در صورتی‌که اشخاص در مدت ۲۴ ماه از امتیاز اوراق خود استقاده نکنند، برگه اوراق آن‌ها باطل خواهد شد.

وی گفت: به محض آنکه نماد جدید در این خصوص شکل گیرد، نماد قبلی به‌طور کامل حذف خواهدشد.

وی بیان‌داشت: اوراق تسه تقریباً عمری ۱۹ ساله دارد که تا چهار ماه گذشته براساس گزارشاتی که به دستمان می‌رسید عملکرد خوبی وجود داشته، اما در سه ماه اخیر با توجه به جو منفی حاکم بر بازار سرمایه و نبود نظارت کافی، برخی از سوداگران و سفته‌بازان به سمت این نماد حرکت کردند.

وی افزود: مشکل اساسی که در خصوص نماد تسه وجود داشت، مربوط به خرید و فروش همزمان این اوراق در طول یک روز می‌شد که مطابق پیگیری‌های انجام شده توسط بانک مسکن، این امر از ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ به‌طور کامل اصلاح شد، به گونه‌ای که اکنون شخص پس از خرید اوراق تسه حداکثر تا چهار ماه امکان فروش آن را ندارد.



وی اضافه‌کرد: از سوی دیگر نیز با هدف کاهش هزینه اوراق تسه طرحی عملیاتی شد که اکنون ۵۰ درصد تسهیلات خرید مسکن بدون نیاز به خرید اوراق پرداخت می‌شود.

علمداری گفت: مطابق بررسی‌های صورت گرفته در جلسات قیمت هر تسه باید بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان باشد تا خریداران زیانی متحمل نشوند.

وی در پایان گفت: همه تلاش ما این است که تا در سال آینده قیمت این اوراق متعادل‌تر شود.