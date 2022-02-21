باید در بودجه ۱۴۰۱ از بورس و سرمایه گذاران خرد حمایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن آصفری در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه۲ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: بازار بورس در حال حاضر نیازمند حمایت است و ما باید در بودجه ۱۴۰۱ گام مثبتی در این راستا برداریم.

وی بیان کرد: بسیاری از افراد سرمایه‌های خرد خود را وارد بازار سرمایه کردند اما ضرر و زیان متحمل شدند و باید از این افراد که متضرر شده اند، پشتیبانی کنیم.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: تصمیمات و مسائل تشویقی دولت گذشته باعث شد که بسیاری از مردم سرمایه‌های خود را وارد بورس کنند اما متأسفانه دولت سابق از آنان حمایت نکرد. نزدیک به ۶۰ میلیون نفر در بورس سرمایه گذاری کردند و باید از آنان حمایت شود.

آصفری تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی باید این پیام را به جامعه بدهد که از بازار بورس حمایت می‌کند و لازم است از افرادی هم که در بازار سرمایه دچار ضرر و زیان شده اند، حمایت لازم شوند.