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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۷:۰۹

با موافقت نمایندگان؛

بخشی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی به خزانه واریز می‌شود

بخشی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی به خزانه واریز می‌شود

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند بخشی از هزینه جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه، دوم اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، با بند ط تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، دولت از طریق خزانه‌داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد (۲%) از یک دوازدهم هزینه‌های جاری شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که سودده و فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشند به استثنای هزینه‌های استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حساب‌های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

منابع حاصل از اجرای این حکم در شرکتهای وابسته و تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تشخیص و تأیید مشترک وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصاد و دارایی خواهد بود.

کد مطلب 5430192
زهرا علیدادی

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