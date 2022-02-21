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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۸:۲۸

با بی اعتمادی نسبت به آمریکا؛

پوتین: هرچه که در توان داشتیم برای حل مسئله دونباس انجام دادیم

پوتین: هرچه که در توان داشتیم برای حل مسئله دونباس انجام دادیم

رئیس جمهور روسیه می گوید از همان ابتدای درگیری کی یف با جمهوری های خودخوانده شرق اوکراین، همه تلاش خود را برای حل مسالمت آمیز تنش انجام داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جلسه اضطراری شورای امنیت ملی این کشور که امروز دوشنبه برگزار شد، تاکید کرد که مسکو هر اقدامی را که لازم بوده در راستای حل مسالمت آمیز بحران دونباس انجام داده است.

وی یادآوری کرد که تقابل میان نیروهای اوکراینی و مردم ساکن در دونتسک و لوهانسک از همان ابتدای اعلام موجودیت این دو جمهوری وجود داشته است.

پوتین همچنین گفت موضوع به رسمیت شناختن استقلال این مناطق، با مشکلات تأمین امنیت در جهان و به ویژه اروپا ارتباط نزدیکی دارد.

رئیس جمهور روسیه همچنین گفت که امانوئل ماکرون همتای فرانسوی در تماس تلفنی که با وی داشته، گفته است که در مواضع واشنگتن نسبت به پیشنهادات امنیتی مسکو تغییری به وجود آمده اما وی از این تغییر اطلاعی ندارد.

با این حال، پوتین یادآوری کرد که آمریکا به راحتی از هر توافق و سندی که خودش امضا می کند، چشم پوشی می کند.

وی همچنین هشدار داد از آنجا که کی یف شبه جزیره کریمه را بخشی از روسیه نمی داند، این تهدید وجود دارد که به دنبال گزینه نظامی برای بازپس گیری این منطقه باشد و ناتو هم این مسئله را بهانه ای برای اقدامات بعدی خود قرار می دهد.

کد مطلب 5430249
مریم خرمایی

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    نظرات

    • IR ۱۹:۰۵ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
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      با تمام خواندن دوپهلوی درجمله ی دیپلماسی نباید شما بهانه دست کشتن بیشتربه امریکا بدهیدهمه میدانندامریکا هیچ قید وبندی ندارد ولی بدانید باکامل خواندن تلاش های مذاکراتی وتمام شدن خواندن اندازه تلاشهایتان نبایدبه جنگ دامن بزنیدهمه غمگین کشته شدن ها درمرز شما بااوکراینیم ولی هرجنگ وگسترشش کشتاررابیشست

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