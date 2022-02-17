پسکوف: افزایش تنش ها در دونباس نگران کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد که تنش ها در خط تماس در دونباس در حال افزایش است.

پسکوف در این باره گفت: در مورد خط تماس، منظورم تماس با قلمرو جمهوری های به رسمیت شناخته نشده، جمهوری های خودخوانده است. شاهد افزایش تنش در آنجا هستیم. ما از نزدیک نظاره گر هستیم. خواهیم دید که اوضاع چگونه پیش می رود.

اظهارات وی در پی آن مطرح می شود که امروز پنجشنبه جمهوری های خودخوانده لوهانسک و اندکی بعد دونتسک اعلام کردند که نیروهای اوکراینی با نقض آتش بس و با زیرپا گذاشتن تعهدات مندرج در توافقات مینسک، مناطق تحت کنترل آنها را خمپاره باران کرده اند.

پسکوف همچنین تاکید کرد که اوضاع در امتداد مرزهای روسیه با اوکراین، آرام و با ثبات است.

سخنگوی کرملین در ادامه افزود: امیدواریم که مخالفان ما از پایتخت های غربی، از ایالات متحده، از ناتو از تمام نفوذ خود برای هشدار به مقامات کی یف در مورد تشدید بیشتر تنش ها استفاده کنند.

پسکوف ضمن اشاره به اینکه وضعیت دونباس مایه نگرانی شدید است، درباره مذاکره با اوکراین گفت: هیچ برنامه ای برای مذاکره با کی یف وجود ندارد.

وی همچنین دربخش دیگری از سخنانش درباره ادعاهای مرتبط با جابجایی نیروهای روسی گفت: ما ادعاهایی در مورد نحوه حرکت نیروهای مسلح مان در خاک کشورمان را نمی پذیریم. این حق حاکمیتی ما است و ما قصد نداریم با کسی در مورد آن بحث کنیم.

سخنگوی کرملین در بخش پایانی اظهارات خود نیز گفت که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه هنوز به درخواست دومای دولتی این کشور برای به رسمیت شناختن جمهوری های خود خوانده دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین پاسخ نداده است و اقدامات بعدی مقامات روسیه به تصمیم رئیس جمهور بستگی دارد.

دومای دولتی روسیه پیشتر به درخواست تجدید نظر از رئیس جمهور این کشور در مورد لزوم به رسمیت شناختن مناطق یادشده در بالا رأی داده بود.