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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۲۰:۱۶

با توجه به چشم انداز تیره توافق مینسک؛

پوتین امروز درباره استقلال جمهوری‌های شرق اوکراین تصمیم می گیرد

پوتین امروز درباره استقلال جمهوری‌های شرق اوکراین تصمیم می گیرد

رئیس جمهور روسیه با توجه به چشم انداز تیره توافق مینسک، اعلام کرد که امروز نظر خود را درباره به رسمیت شناختن جمهوری های خود خوانده شرق اوکراین اعلام خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید امروز دوشنبه درباره اینکه آیا استقلال دو جمهوری مردمی «دونتسک» و «لوهانسک» را به رسمیت شناخت یا خیر، تصمیم گیری خواهد کرد.

وی در پایان نشست شورای امنیت ملی روسیه که ساعاتی پیش برگزار شد، گفت: نظرات شما را شنیدم و تصمیم امروز اتخاذ خواهد شد.

پوتین همچنین گفت که با خرابکاری اوکراین، توافق مینسک چشم انداز اجرایی نخواهد داشت.

اگر روسیه منطقه دونباس واقع در شرق اوکراین را به رسمیت بشناسد، می توان این اقدام را نشانه ای مبنی بر ناکامی دیپلماسی در مناقشه اوکراین تلقی کرد.

امروز، رهبران دو جمهوری خودخوانده دونتسک و لوهانسک از پوتین خواستند تا استقلال آنها را به رسمیت بشناسد، اقدامی که مورد حمایت مجلس دومای روسیه نیز هست.

کد مطلب 5430300
مریم خرمایی

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