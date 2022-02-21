به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید امروز دوشنبه درباره اینکه آیا استقلال دو جمهوری مردمی «دونتسک» و «لوهانسک» را به رسمیت شناخت یا خیر، تصمیم گیری خواهد کرد.

وی در پایان نشست شورای امنیت ملی روسیه که ساعاتی پیش برگزار شد، گفت: نظرات شما را شنیدم و تصمیم امروز اتخاذ خواهد شد.

پوتین همچنین گفت که با خرابکاری اوکراین، توافق مینسک چشم انداز اجرایی نخواهد داشت.

اگر روسیه منطقه دونباس واقع در شرق اوکراین را به رسمیت بشناسد، می توان این اقدام را نشانه ای مبنی بر ناکامی دیپلماسی در مناقشه اوکراین تلقی کرد.

امروز، رهبران دو جمهوری خودخوانده دونتسک و لوهانسک از پوتین خواستند تا استقلال آنها را به رسمیت بشناسد، اقدامی که مورد حمایت مجلس دومای روسیه نیز هست.