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۱۳ اسفند ۱۴۰۰، ۲۰:۴۸

نماینده مردم غرب گلستان در مجلس:

دولت در پرداخت غرامت سیل گلستان خلف وعده کرد

دولت در پرداخت غرامت سیل گلستان خلف وعده کرد

گرگان- نماینده کردکوی، بندرترکمن، بندرگز و گمیشان گفت: دولت در پرداخت غرامت سیل ۹۸ به کشاورزان خلف وعده کرده است.


به گزارش خبرنگار مهر، جلال ایری شامگاه جمعه در جلسه شورای اداری اظهار کرد: دولت به کشاورزان قول داد که به ازای هر هکتار دو میلیون پرداخت کند که ۵۰ درصد ان فقط پرداخت شده و مابقی مانده است.

نماینده مردم غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کردکوی وقف اراضی یکی از چالش های جدی است و مردم انتظار دارند در این بخش چاره ای اندیشیده شود.

وی گفت: دولت در پرداخت غرامت سیل ۹۸ به کشاورزان خلف وعده کرده است.

ایری در خاتمه یادآور شد: محورهای گلستان بسیار خطرناک هستند و سالانه ده ها نفر جان خود را در تصادفات از دست می دهند و باید فکری به حال این مشکل شود.

کد مطلب 5438622

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