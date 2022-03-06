  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۵ اسفند ۱۴۰۰، ۱۱:۱۹

ثبت‌نام اکران‌ مردمی «موقعیت مهدی» آغاز شد/شروع نمایش از ۱۸ اسفند

ثبت‌نام اکران‌ مردمی «موقعیت مهدی» آغاز شد/شروع نمایش از ۱۸ اسفند

ثبت نام اکران‌های مردمی فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» از امروز ۱۵ اسفند آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عماریار، ثبت نام اکران‌های مردمی فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» از امروز ۱۵ اسفند از طریق سایت اکران مردمی به آدرس ekranmardomi.ir آغاز شد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت اکران فیلم «موقعیت مهدی» در شهرهای فاقد سینما ثبت‌نام کنند و با حداقل امکانات آن را در مکان‌هایی مانند مسجد، مدرسه، دانشگاه، حوزه علمیه، فرهنگسرا به نمایش بگذارند.

شروع اکران‌های مردمی فیلم سینمایی «موقعیت مهدی»، از ۱۸ اسفند، همزمان با آغاز اکران سینمایی آن آغاز خواهد شد.

فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» که در چهلمین جشنواره فیلم فجر مورد تحسین قرار گرفت، برش‌هایی از زندگی شهیدان مهدی و حمید باکری و عملیات‌های بدر و خیبر در جریان جنگ تحمیلی را روایت می‌کند.

فیلم «موقعیت مهدی» در جشنواره چهلم فجر در ۱۴ رشته نامزد دریافت سیمرغ بلورین شد و ۵ سیمرغ از جمله جایزه بهترین فیلم و بهترین کارگردانی اول را از آن خود کرد.

کارگردانی و نویسندگی این فیلم را هادی حجازی‌فر انجام داده و حبیب‌الله والی‌نژاد تهیه‌کنندگی آن را بر عهده داشته است. هادی حجازی‌فر، ژیلا شاهی، وحید حجازی‌فر، معصومه ربانی‌نیا، وحید آقاپور و روح‌الله زمانی از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

کد مطلب 5439907
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمدفرازنده مهر دهیار روستای هیتکلیر IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      مردم روستا علاقه مند اکران مهدی هستند منتظر حضور شما هستیم بلوچستان شهرستان دلگان روستای هیتکلیر

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها