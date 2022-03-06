به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عماریار، ثبت نام اکرانهای مردمی فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» از امروز ۱۵ اسفند از طریق سایت اکران مردمی به آدرس ekranmardomi.ir آغاز شد.
علاقهمندان میتوانند جهت اکران فیلم «موقعیت مهدی» در شهرهای فاقد سینما ثبتنام کنند و با حداقل امکانات آن را در مکانهایی مانند مسجد، مدرسه، دانشگاه، حوزه علمیه، فرهنگسرا به نمایش بگذارند.
شروع اکرانهای مردمی فیلم سینمایی «موقعیت مهدی»، از ۱۸ اسفند، همزمان با آغاز اکران سینمایی آن آغاز خواهد شد.
فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» که در چهلمین جشنواره فیلم فجر مورد تحسین قرار گرفت، برشهایی از زندگی شهیدان مهدی و حمید باکری و عملیاتهای بدر و خیبر در جریان جنگ تحمیلی را روایت میکند.
فیلم «موقعیت مهدی» در جشنواره چهلم فجر در ۱۴ رشته نامزد دریافت سیمرغ بلورین شد و ۵ سیمرغ از جمله جایزه بهترین فیلم و بهترین کارگردانی اول را از آن خود کرد.
کارگردانی و نویسندگی این فیلم را هادی حجازیفر انجام داده و حبیبالله والینژاد تهیهکنندگی آن را بر عهده داشته است. هادی حجازیفر، ژیلا شاهی، وحید حجازیفر، معصومه ربانینیا، وحید آقاپور و روحالله زمانی از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
نظر شما