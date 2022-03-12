«موقعیت مهدی» نیم میلیاردی شد/ ۱۴ هزار مخاطب به تماشا نشستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» اولین ساخته سینمایی هادی حجازی فر که از ۱۸ اسفندماه اکران خود را در سینماها آغاز کرده، توانست در مدت سه روز به فروش نیم میلیاردی برسد.

این در حالی است که هنوز اکران نوروزی این فیلم سینمایی در ایام نوروز آغاز نشده و با در نظر گرفتن شرایط خاص اسفندماه برای حضور تماشاگران و نداشتن سالن‌های کامل سینما در شهرستان، توانسته با استقبال خوب ۱۴ هزار مخاطب را راهی سینماها کند.

«موقعیت مهدی» به تهیه کنندگی حبیب والی نژاد که سیمرغ بلورین بهترین فیلم چهلمین جشنواره فیلم فجر را دریافت کرد؛ روایتی ملموس و متفاوت از ابعاد مختلف زندگی فرمانده لشگر عاشورا، شهید مهدی باکری را به تصویر می‌کشد.

پخش فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» بر عهده مؤسسه بهمن سبز است.