به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین مجلس شعرخوانی با عنوان «به آئین آسمان» به مناسبت عید سعیدغدیرخم روز شنبه بیست و پنجم تیر توسط خانه کتاب و ادبیات ایران با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم و دبیرخانه شعر و ادبیات آئینی کشور با حضور جمعی از شاعران آئینی و مسئولان فرهنگی کشور برگزار می‌شود.

در این آئین محمدعلی مجاهدی، سعید بیابانکی، سید محمد جواد شرافت، اعظم سعادتمند، محمد حسین (فراز) ملکیان، احمد شهریار، سیدمهدی موسوی، محمد میرزایی بازرگانی، کبری حسینی بلخی، عاطفه جوشقانیان، محسن قاسمی، عالیه مهرابی و مرتضی حیدری آل کثیر شعرخوانی خواهند کرد.

همچنین گروه بین المللی انوارالهدی در این آئین مدیحه‌سرایی می‌کنند.

علاقه‌مندان برای حضور در نخستین مجلس شعرخوانی «به آئین آسمان» می‌توانند روز شنبه بیست و پنجم تیرماه ساعت ۱۸ به قم، میدان نواب صفوی، تالار فرهنگ و هنر مراجعه کنند.

این برنامه به صورت زنده از آپارات خانه کتاب و ادبیات ایران به نشانی aparat.com/khaneketab/live نیز پخش می‌شود.