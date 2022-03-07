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۱۶ اسفند ۱۴۰۰، ۱۱:۳۱

ضمن حمایت از همگرایی با روسیه؛

چین: آماده میانجیگری میان روسیه-اوکراین هستیم

چین: آماده میانجیگری میان روسیه-اوکراین هستیم

وزیر خارجه چین ضمن اعلام آمادگی کشورش برای میانجیگری در راستای حل بحران اوکراین، گفت که نباید رابطه پکن-مسکو را علیه منافع سایر کشورها تلقی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «ساث چاینا مورنینگ پست»، وانگ ئی وزیر خارجه چین می گوید که می خواهد در اسرع وقت، شاهد مذاکرات روسیه-اوکراین باشد حال آنکه طرفین را به تمرکز بر مقوله ثبات پایدار در سطح منطقه دعوت می کند.

وی همچنین تاکید کرد که چین آماده است تا در صورت لزوم میان روسیه- اوکراین میانجیگری کند.

وانگ ئی ادامه داد: روابط روسیه -چین علیه کشورهای ثالث نیست و بر اساس اصل عدم جانبداری از بلوک بندی است. چین و روسیه علیرغم هر گونه تغییرات و فشارهای بین المللی به توسعه روابط خود ادامه می دهند.

این اظهارات در حالی است که طی روزهای گذشته، استرالیا، انگلیس و اتحادیه اروپا هم، هر یک به نوبه خود، خواستار اعمال نفوذ پکن در حل بحران اوکراین شده اند.

وزیر خارجه آمریکا هم دو روز پیش، گفتگویی تلفنی با همتای چینی پیرامون تحولات اوکراین انجام داد.

دولت پکن می‌گوید به تمامیت ارضی اوکراین احترام می‌گذارد حال آنکه روسیه هم دغدغه‌های امنیتی دارد که نادیده گرفته شده است.

کد مطلب 5440983
مریم خرمایی

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