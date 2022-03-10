دولت برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال را با جدیت پیگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر محمد مخبر صبح امروز پنجشنبه با حضور در صندوق کارآفرینی امید، این ۱۰۰ واحد را به طور همزمان از طریق ویدئو کنفرانس و ارتباط با استانهای مختلف کشور افتتاح کرد و سپس در حضور معاون اول رییس جمهور تفاهم نامه احیاء هزار واحد اقتصادی غیرفعال و نیمه فعال توسط مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری به امضا رسید.
معاون اول رییس جمهور در آیین افتتاح همزمان این یکصد واحد اقتصادی غیرفعال و نیمه فعال با بیان اینکه دولت برای تمام ظرفیتهای اشتغالزایی در کشور برنامه ریزی کرده است، اظهار داشت: اقتصاد کشور در چند سال اخیر با رکود مواجه بوده و چرخ دندههای تولید به سختی حرکت میکند و این امر باعث شده که مسیر اشتغالزایی دشوار باشد اما به فضل الهی و همکاری، همدلی و فعالیت مردم در این مسیر مصمم هستیم و ایجاد یک میلیون شغل در سال که از شعارهای رئیس جمهور بود را با جدیت دنبال میکنیم.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه چندین روش برای اشتغالزایی در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: یکی از این روشها احداث بنگاههای بزرگ اقتصادی و ایجاد جریان پیشران در روند تولید و توسعه کشور است.
مخبر ایجاد بنگاههای متوسط و همچنین بنگاههای خرد و خانگی را از دیگر روشهای ایجاد فرصتهای شغلی برشمرد و گفت: اشتغالزایی از طریق هر یک از این روشها در اقصی نقاط کشور در دستور کار دولت قرار دارد.
معاون اول رییس جمهور اشتغالزایی از طریق توسعه فعالیتهای دانش بنیان را نیز از دیگر روشهای در دست اقدام توسط دولت عنوان کرد و گفت: توسعه فعالیتهای دانش بنیان یکی از مزیتهای کشور است و نیروهای جوان، نخبه و خلاق که سرمایه اصلی این حوزه هستند، در تمام کشور و در تمام استانها فعالیت دارند.
وی با تأکید بر اینکه دولت برای اشتغالزایی از روشهای مختلف، برنامه ریزی کرده و برای هر یک از روشها متصدی و مسئول تعیین شده است، اظهار داشت: در تمامی دستگاههای اجرایی برای تحقق وعدههای اشتغالزایی اتاق فکر ایجاد شده و کارها به صورت مستمر دنبال میشود، ضمن اینکه محوریت اصلی در این برنامهها مردم هستند چرا که بدون اتکا به مردم هیچ کاری را نمیتوانیم انجام دهیم به همین دلیل دولت بسترسازی لازم را برای اجرای برنامه توسط مردم انجام داده است.
وی با بیان اینکه تجربه جهانی اثبات کرده معمولاً دولتها اداره کنندگان خوبی نیستند، افزود: دولتهایی در دنیا موفق بودهاند که مردم را به صحنه آورده و اداره امور را به مردم واگذار کردهاند؛ در کشور خودمان نیز سابقه نشان میدهد حتی در مسایل امنیتی، سیاسی، جنگ و بحرانهایی نظیر سیل و زلزله هر گاه که مردم پای کار آمدهاند اهداف مورد نظر محقق شده است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از مسیر میانبر جهت دستیابی به رشد اقتصادی گفت: یکی از مسیرهای میانبر همین احیاء واحدهای اقتصادی تعطیل و نیمه تعطیل است چرا که با حمایت و کمک دولت و صندوق کارآفرینی ظرف یکی دو ماه فعال شدهاند و این در حالی است که اگر قرار بود هر یک از این واحدها از ابتدا ایجاد شوند برای هر کدام حداقل دو تا سه سال زمان نیاز داشتیم.
مخبر با بیان اینکه با استفاده از روش احیاء واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل میتوانیم بخش عظیمی از سرمایههای معطل شده کشور را به صحنه بیاوریم، افزود: دستگاههای دولتی و خصوصی مکلف هستند در این زمینه به صحنه بیایند و بانکهای عامل نیز نمیتوانند نسبت به این برنامه بی تفاوت باشند.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه دولت باید تکیه گاهی باشد که مردم بتوانند ایدههای خود را اجرایی کنند، تصریح کرد: دولت باید بتواند کانونی ایجاد کند که افراد بیکار با امکانات مختصری که خود دارند، از طریق حمایتهای دولت بتوانند صاحب کار و اشتغال شوند.
مخبر در ادامه با اشاره به وجود برخی مقررات دست و پاگیر که از سالیان گذشته وضع شده و باقی ماندهاند، گفت: باید مقررات دست و پاگیری که در گذشته وضع شده است و امروز ضرورتی برای وجود آنها نیست را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام کنیم.
وی بر ضرورت تسهیل محیط کسب و کار برای مردم تأکید کرد و اظهار داشت: گاهی ممکن است یک بنگاه دار برنامه ریزی هایی را برای سرمایه گذاری انجام دهد اما برخی تحولات و اتفاقات در عرصه بین الملل منجر به نوسانات قیمت شود و برنامههای اقتصادی گره بخورد که لازم است برای اینگونه موارد مسیرهای میانبر طراحی کنیم تا بتوانیم از سرمایه گذاران حمایت کنیم.
وی از دست اندرکاران نهضت احیاء واحدهای اقتصادی تعطیل و نیمه تعطیل قدردانی کرد و گفت: راه اندازی این واحدها اثرات فراوانی در توسعه کشور، اشتغالزایی، رضایتمندی و آرامش مردم ایفا میکند.
در این مراسم که وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون اجرایی رییس جمهور و نماینده معاون اول رییس جمهور در راه اندازی و عملیاتی کردن نهضت احیاء واحدهای اقتصادی نیز حضور داشتند از طریق ویدئوکنفرانس با استانهای اصفهان، تهران و قزوین ارتباط زنده برقرار شد و مسئولین مربوطه این سه استان گزارشی از طرحها و واحدهای تولیدی احیاء شده ارائه کردند.
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