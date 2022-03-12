به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، این مجله به مدیر مسئولی دکتر ناصر سلطانی رئیس دانشکدگان فنی و سردبیری دکتر رضا ضرغامی استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران منتشر می‌شود.

مجله مهندسی شیمی و نفت، تمام جنبه‌های به‌روز و نوآورانه مرتبط با مهندسی شیمی، مهندسی نفت، زیست‌فناوری، انرژی، محیط زیست، فناوری نانو، پلیمر و … را پوشش می‌دهد.

رویکرد این مجله مبتنی بر حوزه‌های نوین و به‌روز بین‌المللی و با تمرکز بر روی عرصه‌های بین رشته‌ای است.

نشانی تارنمای مجله مهندسی شیمی و نفت از طریق لینک https://jchpe.ut.ac.ir در دسترس است.