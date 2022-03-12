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۲۱ اسفند ۱۴۰۰، ۱۷:۰۱

مجله مهندسی شیمی و نفت دانشگاه تهران نمایه بین‌المللی دریافت کرد

مجله مهندسی شیمی و نفت دانشگاه تهران نمایه بین‌المللی دریافت کرد

مجله مهندسی شیمی و نفت دانشکده مهندسی شیمی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران موفق به کسب نمایه بین‌المللی Scopus شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، این مجله به مدیر مسئولی دکتر ناصر سلطانی رئیس دانشکدگان فنی و سردبیری دکتر رضا ضرغامی استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران منتشر می‌شود.

مجله مهندسی شیمی و نفت، تمام جنبه‌های به‌روز و نوآورانه مرتبط با مهندسی شیمی، مهندسی نفت، زیست‌فناوری، انرژی، محیط زیست، فناوری نانو، پلیمر و … را پوشش می‌دهد.

رویکرد این مجله مبتنی بر حوزه‌های نوین و به‌روز بین‌المللی و با تمرکز بر روی عرصه‌های بین رشته‌ای است.

نشانی تارنمای مجله مهندسی شیمی و نفت از طریق لینک https://jchpe.ut.ac.ir در دسترس است.

کد مطلب 5445061
مهتاب چابوک

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