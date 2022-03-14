معابر کم عرض بیرجند در زمان بروز حوادث دردسرساز است

به گزارش خبرنگار مهر؛ حسین میری ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: پارک خودروهای شخصی دو طرف معابر کم‌عرض مشکل ساز شده‌اند که محلی برای عبور کامیون‌های آتش‌نشانی باقی نمی‌ماند و نیاز به توجه مردم است.

وی در زمینه اقدامات انجام شده برای چهارشنبه آخر سال عنوان کرد: از مسائل مهم آموزش است که داخل سازمانی و برون سازمانی برگزار شده است.

به گفته وی درون سازمانی و تخصصی ۲۲ هزار و ۸۰ نفر ساعت بود و برون سازمانی برای ادارات، کارخانه‌ها، بیمارستان‌ها و موارد دیگر ۳ هزار و۳۸۸ نفر ساعت برگزار شد، همچنین برای مدارس در بستر فضای مجازی ۴ هزار و ۲۰۵ نفر بود.

معاون آموزش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند بیان کرد: در زمینه فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی نیز نصب بنر و تصاویر در سطح شهر از جمله اقدامات بود.

میری از مردم درخواست کرد: در خودرو و منزل خود حداقل یک کپسول دو کیلویی داشته باشند و در صورت نیاز به آموزش می‌توانند به مراکز ما مراجعه کنند.