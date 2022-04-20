دریافت 33 MB

کد مطلب 5471487
  1. فیلم
  2. جامعه
۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱:۰۹

هشدار هواشناسی درباره خیزش گردوخاک در غرب کشور

هشدار هواشناسی درباره خیزش گردوخاک در غرب کشور

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی از امروز مناطقی از غرب و شمال غرب کشور درگیر خیزش گردوخاک خواهد شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید