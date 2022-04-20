دریافت 33 MB کد مطلب 5471487 https://mehrnews.com/xXwR2 ۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱:۰۹ کد مطلب 5471487 فیلم جامعه فیلم جامعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱:۰۹ هشدار هواشناسی درباره خیزش گردوخاک در غرب کشور بر اساس اعلام سازمان هواشناسی از امروز مناطقی از غرب و شمال غرب کشور درگیر خیزش گردوخاک خواهد شد. کپی شد مطالب مرتبط پدیده ریزگردها در کرمان تا روز جمعه تداوم دارد پروازها در فرودگاه بغداد و نجف متوقف شد افزایش موقتی دمای گلستان/ وقوع رگبار و وزش باد در روز پنج شنبه هشدار سطح زرد سامانه بارشی در برخی نقاط خوزستان صادر شد پیشبینی وزش باد و گرد و غبار برای کرمانشاه طی روزهای پایانی هفته باران بهاری از یکم اردیبهشت مهمان اصفهان است بارش باران از عصر امروز در خراسان رضوی کاهش مییابد گرد و خاک هوای آذربایجان غربی را در برمی گیرد گرد و غبار جنوب کرمان را فرا گرفت احتمال نفوذ گرد و غبار از امروز به استان ایلام وجود دارد برچسبها سازمان هواشناسی اداره کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی فروردین ماه گرد و غبار گرد و خاک بارندگی
نظر شما