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۳۰ فروردین ۱۴۰۱، ۱۳:۰۴

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی:

بارش باران از عصر امروز در خراسان رضوی کاهش می‌یابد

بارش باران از عصر امروز در خراسان رضوی کاهش می‌یابد

مشهد ـ  کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: از عصر امروز شاهد کاهش بارش‌ها و ابرناکی شدن نوار غربی استان خراسان رضوی هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی قاینی‌پور اظهار کرد: از عصر امروز سه شنبه ۳۰ فروردین ماه شاهد کاهش بارش‌ها در سطح استان خواهیم بود، بیشترین میزان بارش با حدود ۳۰ میلیمتر از ایستگاه تربت حیدریه گزارش شده است و در ایستگاه فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد نیز بارش ۲۰ میلیمتر باران به ثبت رسید.

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: از اوایل هفته این استان با شدت و ضعف تحت تأثیر سامانه بارش‌زا قرا گرفت که این بارش‌ها تا اوایل صبح فردا وجود دارد.

وی بیان کرد: از اوایل صبح فردا بارش‌های پراکنده در نوار شرقی استان خراسان رضوی رخ می‌دهد و با کاهش یافتن روند سردی هوا شاهد افزایش دما در این استان خواهیم بود.

قاینی‌پور با اشاره به اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته دمای شهر مشهد بین هشت و ۱۳ درجه بالای صفر در نوسان بود افزود: پیش بینی می‌شود دمای هوای امروز مشهد در گرم‌ترین ساعات همچون روز گذشته به ۱۳ درجه بالای صفر برسد.

کد مطلب 5470779

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