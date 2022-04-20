افزایش موقتی دمای گلستان/ وقوع رگبار و وزش باد در روز پنج شنبه

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با حاکمیت جریانات جنوبی برای امروز (چهارشنبه) شاهد انتقال هوای گرم و خشک و افزایش دما در استان خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی گلستان افزود: از بامداد پنجشنبه جریانات شمالی شده که موجب وزش باد نسبتاً شدید و کاهش نسبی دما خواهد شد.
طبق گفته وی در روز پنج شنبه شاهد رگبار و رعد و برق پراکنده هم خواهیم بود.
داداشی ادامه داد: از شامگاه جمعه فعالیت این سامانه در استان متوقف خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی گلستان گفت: با توجه وزش باد و کاهش دما، تنظیم دمای گلخانه ها و مرغداری ها ضرورت داشته و احتمال خسارت به سازه ها با استحکام پایین هم وجود دارد لذا باید تمهیدات لازم پیش بینی شود.
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