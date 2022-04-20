افزایش موقتی دمای گلستان/ وقوع رگبار و وزش باد در روز پنج شنبه

گرگان- مدیرکل هواشناسی گلستان از افزایش دما برای روز چهارشنبه در استان خبرداد و گفت: از روز پنج شنبه جریانات هوا در گلستان شمالی شده و شاهد وزش باد و رگبار و رعد و برق پراکنده خواهیم بود.