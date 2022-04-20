  1. استانها
  2. گلستان
۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۸:۰۴

مدیرکل هواشناسی گلستان خبرداد؛

افزایش موقتی دمای گلستان/ وقوع رگبار و وزش باد در روز پنج شنبه

افزایش موقتی دمای گلستان/ وقوع رگبار و وزش باد در روز پنج شنبه

گرگان- مدیرکل هواشناسی گلستان از افزایش دما برای روز چهارشنبه در استان خبرداد و گفت: از روز پنج شنبه جریانات هوا در گلستان شمالی شده و شاهد وزش باد و رگبار و رعد و برق پراکنده خواهیم بود.

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با حاکمیت جریانات جنوبی برای امروز (چهارشنبه) شاهد انتقال هوای گرم و خشک و افزایش دما در استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی گلستان افزود: از بامداد پنجشنبه جریانات شمالی شده که موجب وزش باد نسبتاً شدید و کاهش نسبی دما خواهد شد.

طبق گفته وی در روز پنج شنبه شاهد رگبار و رعد و برق پراکنده هم خواهیم بود.

داداشی ادامه داد: از شامگاه جمعه فعالیت این سامانه در استان متوقف خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی گلستان گفت: با توجه وزش باد و کاهش دما، تنظیم دمای گلخانه ها و مرغداری ها ضرورت داشته و احتمال خسارت به سازه ها با استحکام پایین هم وجود دارد لذا باید تمهیدات لازم پیش بینی شود.

کد مطلب 5471262

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها