پدیده ریزگردها در کرمان تا روز جمعه تداوم دارد

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق نقشههای هواشناسی توده گرد و غبار و ریزگردها همچنان تا روز جمعه مناطق مختلف استان کرمان را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی تصریح کرد: در برخی از مناطق غرب و جنوب شرق استان کرمان سرعت وزش باد افزایش مییابد که در نتیجه شاهد افزایش گرد و غبار خواهیم بود.
وی ادامه داد: از روز پنجشنبه شاهد افزایش ابر در مناطق شمالی استان کرمان و رعد و برق و بارشهای پراکنده خواهیم بود.
رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان گفت: روند کاهشی دما نیز متوقف شده و از فردا شاهد افزایش دما خواهیم بود.
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