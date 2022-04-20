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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱:۰۸

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان خبر داد؛

پدیده ریزگردها در کرمان تا روز جمعه تداوم دارد

پدیده ریزگردها در کرمان تا روز جمعه تداوم دارد

کرمان - رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان از ادامه پدیده ریزگردها در آسمان استان کرمان تا روز جمعه خبر داد.

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق نقشه‌های هواشناسی توده گرد و غبار و ریزگردها همچنان تا روز جمعه مناطق مختلف استان کرمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی تصریح کرد: در برخی از مناطق غرب و جنوب شرق استان کرمان سرعت وزش باد افزایش می‌یابد که در نتیجه شاهد افزایش گرد و غبار خواهیم بود.

وی ادامه داد: از روز پنجشنبه شاهد افزایش ابر در مناطق شمالی استان کرمان و رعد و برق و بارش‌های پراکنده خواهیم بود.

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان گفت: روند کاهشی دما نیز متوقف شده و از فردا شاهد افزایش دما خواهیم بود.

کد مطلب 5471477

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