پدیده ریزگردها در کرمان تا روز جمعه تداوم دارد

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق نقشه‌های هواشناسی توده گرد و غبار و ریزگردها همچنان تا روز جمعه مناطق مختلف استان کرمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی تصریح کرد: در برخی از مناطق غرب و جنوب شرق استان کرمان سرعت وزش باد افزایش می‌یابد که در نتیجه شاهد افزایش گرد و غبار خواهیم بود.

وی ادامه داد: از روز پنجشنبه شاهد افزایش ابر در مناطق شمالی استان کرمان و رعد و برق و بارش‌های پراکنده خواهیم بود.

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان گفت: روند کاهشی دما نیز متوقف شده و از فردا شاهد افزایش دما خواهیم بود.