به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، اعضای ائتلاف سه گانه موسوم به «نجات میهن» (متشکل از جریان‌های وابسته به مقتدی صدر، محمد الحلبوسی و مسعود بارزانی) نشست مشترکی را در اربیل واقع در اقلیم کردستان برگزار کردند.

بر اساس این گزارش، در جریان نشست مشترک مذکور، آخرین تحولات سیاسی عراق به ویژه فرایند تشکیل دولت جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در جریان این نشست، ائتلاف نجات میهن بار دیگر بر موضع خود مبنی بر لزوم تشکیل دولت «اکثریت ملی» تأکید کرد.

پافشاری ائتلاف سه گانه بر تشکیل دولت اکثریت ملی به مثابه مخالفت این ائتلاف با طرح ابتکاری اخیر هیئت هماهنگی شیعی است؛ طرحی که بر لزوم تشکیل دولت توافقی تأکید دارد. هیئت هماهنگی معتقد است که دولت جدید باید با مشارکت تمامی گروه‌های سیاسی در عراق تشکیل شود. با این حال، ائتلاف سه گانه که خود را اغلبیت ملی می‌داند، بر این باور است که تنها احزابِ ذیل این ائتلاف همراه با نمایندگان مستقل پارلمان حق دارند که نسبت به تشکیل دولت اقدام کنند.

روز گذشته ائتلاف «فتح» عراق اعلام کرد که نمایندگان مستقل پارلمان قادر نخواهند بود بر اساس روش پیشنهادی مقتدی صدر، دولت جدید را تشکیل دهند. «سهیله السلطانی» عضو ائتلاف فتح عراق تأکید کرد: طرح ابتکاری هیئت هماهنگی شامل انتخاب نخست وزیر مستقل مورد قبول همه برای تشکیل دولت بود. اما جریان صدر به اشتباه توپ را به زمین مستقل‌ها انداخت.

این شخصیت عراقی در ادامه گفت: این درحالی است که نمایندگان مستقل به تنهایی نمی‌توانند دولت تشکیل دهند و حتی اگر به نوعی موفق به انجام این کار شوند، دولتی که تشکیل می‌شود دولتی ضعیف و در معرض فروپاشی خواهد بود.