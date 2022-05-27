به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور در نشست امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت ارتباطات و ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای پیروزی انقلاب و دفاع مقدس و بهطور ویژه شهدای ارتش سرافراز جمهوری اسلامی و بهخصوص شهدای حوزه فاوا گفت: جا دارد تبریک و تسلیت عرض کنم شهادت شهید مدافع حرم، «صیاد خدایی» که توسط عوامل آمریکایی و صهیونیستی ترور شدند و به فیض شهادت نائل آمدند. این شهادت خود گویای آن است که در باغ شهادت در این کشور همچنان باز است.
وی افزود: در طول دوران دفاع مقدس، همیشه تلاشگران عرصه ارتباطات و مخابرات در صف مقدم و در کنار فرماندهان جنگ برای برقراری زیرساختها و فراهم کردن ابزارهای ارتباطی بودند. بر همین اساس تلاشگران این عرصه بیش از دو هزار شهید، جانباز و ایثارگر تقدیم انقلاب کردند. همین امر هم خود گویای آن است که یکی از عرصههای بسیار مهم در هشت سال دفاع مقدس حوزه ارتباطات بوده است.
زارع پور با بیان اینکه ارتباطات، در طول زمان از مخابرات صرف به ارتباطات و فناوری اطلاعات تبدیل شده که دایره اثرگذاری و مأموریتی آن بسیار گستردهتر از قبل است گفت: امروز وزارت ارتباطات از یک وزارتخانه که وظیفه راهاندازی زیرساختهای مخابراتی را داشته تبدیل به وزارتخانهای شده که هم تأمینکننده زیرساخت توسعه در همه بخشها است و هم ابزار تحول دیجیتال یعنی فناوری اطلاعات را در اختیار دارد.
وی افزود: بنابراین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جایگاهی قرارگرفته که میتواند به همه حوزهها و بخشهای مختلف کشور کمک کند تا بتوانند با ایجاد تحول، مأموریتهای خود را با بهرهگیری از فناوری اطلاعات به شکل مؤثرتری با افزایش بهرهوری، دقت و سرعت، کاهش هزینهها و تسهیل امور انجام دهند.
وزیر ارتباطات تأکید کرد: بنابراین اگر جهتگیریها و برنامهریزیهای ما به این سمت باشد که بتوانیم حداکثر استفاده را از فناوری اطلاعات ببریم حتماً میتوانیم گرههای بسیاری را باز و مشکلات زیادی از جمله مشکلات ریشهدار و تاریخی را حل کنیم.
زارع پور تصریح کرد: بر همین اساس یکی از مأموریتهای جدی وزارت ارتباطات در دوره جدید بحث تحول دیجیتال است. راهبرد دولت سیزدهم هم استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات برای تسهیل امور و افزایش بهرهوری است.
وزیر ارتباطات در تشریح مأموریت دیگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره جدید یعنی تکمیل شبکه ملی اطلاعات تأکید کرد: شبکه ملی اطلاعات، بهعنوان زیرساخت استفاده از ابزار تحول دیجیتال یعنی فناوری اطلاعات، یک شبکه امن، پرسرعت، باکیفیت و مستقل در سراسر کشور است که بر بستر آن قرار است به مردم خدماتی با کیفیت ارائه شود تا در نهایت زندگی مردم تسهیل شود و به تعبیر بنده طعم شیرین فناوری اطلاعات را به مردم بچشانیم.
وی با اشاره به زمینههای همکاری مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارتش جمهوری اسلامی گفت: دو طرف یک وجه مشترک داریم و آن این است که ارتش سرافراز جمهوری اسلامی، مرزبان مرزهای فیزیکی کشور است و ما هم در وزارت ارتباطات مرزبان مرزهای فضای مجازی کشور هستیم.
به گفته وزیر ارتباطات، مرزبانی از فضای مجازی کار آسانی نیست چرا که در حال حاضر پلتفرمها و یا سکوهای خارجی با ورود به فضای کشور، مرزهای فضای مجازی ما (و همه دنیا) را درنوردیدهاند.
زارع پور تصریح کرد: امیدواریم با همکاری سایر دستگاهها و همراهی مردم عزیز، بتوانیم با سکوها و پلتفرمهای بومی با کیفیت، نیاز مردم را برطرف کنیم و کشورمان را آزاد کنیم؛ بنابراین در این وجه مشترک، وزارت ارتباطات و ارتش جمهوری اسلامی میتوانند با یکدیگر همکاری داشته باشند.
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به سال «تولید؛ دانشبنیان، اشتغال آفرین» گفت: در دوره جدید همکاریهای مشترک، تلاش خواهیم کرد تا تمام ظرفیتهای شرکتهای دانشبنیان را بسیج کنیم تا بتوانیم تحول دیجیتال را در ارتش هم رقم بزنیم و از همه ظرفیتهای ارتباطات و فناوری اطلاعات استفاده کنیم تا ارتش بتواند مأموریتهای خود را به شکل بهتری نسبت به گذشته مبتنی بر فناوریهای جدید انجام دهد.
وزیر ارتباطات افزود: همچنین با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در وزارت ارتباطات و شرکتهای دانشبنیان تلاش خواهیم کرد تا زمینه بهروزرسانی و توسعه زیرساختهای ارتباطی ارتش را در راستای تقویت این زیرساختها فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه تجربیات خیلی خوبی در حوزه بومیسازی تجهیزات در نیروهای مسلح وجود دارد گفت: پیشرفتهای ارتش در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تحسینبرانگیز است بنابراین، حتماً میتوان از این تجربیات در زمینه بومیسازی تجهیزات و نیازمندیهای نرمافزاری و سختافزاری بهره برد.
زارع پور ابراز امیدواری کرد که این جلسه و امضای تفاهمنامههای مشترک نقطه عطفی برای همکاریهای دو طرف باشد و در نهایت منتج به حل مشکلات مردم و باعث افزایش امید و اعتماد مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شود.
آمادگی ارتش برای کمک به وزارت ارتباطات در شرایط بحرانی
در این نشست امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش نیز با اشاره به تحریمهای ظالمانه دشمن علیه کشورمان، خاطرنشان کرد: تحریمها بیش از همه متوجه نیروهای مسلح بوده و آنچه امروز از توانمندیهای ارتش و سایر نیروهای مسلح مشاهده میکنید درصد کمی از توانمندی دفاعی ما است و همه این دستاوردهای رزمی و دفاعی نیروهای مسلح در اوج سختیها و تحریمها رخداده و این به مدد خداوند و کار جهادی نیروهای ولایی است.
وی افزود: دشمنان در عرصه فناوری اطلاعات سرمایهگذاری زیادی کردهاند و طبیعتاً ما نیز باید طوری کار و برنامهریزی کنیم که از آنها عقب نباشیم بلکه یکقدم جلوتر از دشمن حرکت کنیم و این سطح همکاریها و همافزاییها که بین سازمانها اتفاق میافتد بهخودیخود برکت دارد و حتماً به ما کمک خواهد کرد.
سرلشکر موسوی با قدردانی از پیشرفتهای حوزه فناوری اطلاعات و با تأکید بر اینکه ارتش در بسیاری از حوزههای مرتبط، آماده همکاری و همافزایی با وزارت ارتباطات است، گفت: در عرصه مردم یاری ارتش اولین سازمان است و به فرموده مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا (مدظلهالعالی) قبل از ستاد بحران به بحران میرسد و ما این آمادگی را داریم تا در شرایط بحرانی و روزهای اولیه وقوع حوادث با توجه به تخصص و توانمندی در حوزههای ارتباطی به وزارت ارتباطات کمک کنیم.
در این مراسم تفاهمنامه همکاریهای مشترک در حوزههای مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات میان وزیر ارتباطات و فرمانده کل ارتش به امضا رسید.
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